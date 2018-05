Bláznivá Lady Gaga opäť v centre pozornosti: Najprv ako Pretty Woman v latexe a potom... Preboha!

NEW YORK - Uff! Stefani Joanne Angelina Germanotta (32) alias Lady Gaga od začiatku svojej hviezdnej kariéry pútala pozornosť odvážnymi, priam až bláznivými módnymi kreáciami. V poslednom období sa zdá, že sa trochu "unormálnila". Napriek tomu však svojimi outfitmi stále púta pozornosť. Veď pozrite, najprv sa predviedla ako Pretty Woman v latexe a potom...

Azda každý fanúšik Lady Gaga má ešte v čerstvej pamäti jej bláznivý outfit vytvorený zo surového mäsa... To však bol len vrchol ľadovca extravagantných módnych kreácií, ktoré počas svojej hudobnej kariéry predviedla. V poslednom období sa zdá, že s vymýšľaním bláznivých kúskov prestala.

No aj jej umiernenejšie outfity dokážu upútať pozornosť. Nedávno sa v dvoch predviedla v uliciach New Yorku. No a zatiaľ čo v jednom pôsobila ako sexuchtivá dračica, druhý pôsobil, akoby umelkyňa držala smútok.

V červenom modeli speváčka pôsobila naozaj zmyselne. Na prvý pohľad pripomínala Juliu Roberts zo známeho filmu Pretty Woman, svoj kúsok však vyšperkovala materiálom, ktorý z nej urobil hotovú sexuálnu mašinu - blondínka totiž stavila na červený latex a outfit doplnila vysokými topánkami na platforme. Doslova vražedná kombinácia!

Lady Gaga pripomínala v červených latexových šatách sexi Pretty Woman.

Plavovláska sa tiež obliekla do čiernych čipkovaných šiat s korzetom. Celá zahalená v temnej farbe túto kreáciu doplnila čiernou kabelkou a lodičkami... A akoby to nestačilo, na hlavu si nasadila čiernu šatku a tmavé okuliare. Pôsobila ako smutná vdova, ktorá práve prišla o niekoho veľmi blízkeho. Veď uznajte sami!

Zahalená v čiernom Lady Gaga pôsobila, akoby držala smútok.