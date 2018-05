Herec z Harryho Pottera sa oženil: Manželka ho prinútila!

"Nielenže som zmeškal koncert Arctic Monkeys v Los Angeles, ale vystupovali v Taliansku v tom čase, ako ma moja manželka prinútila oženiť sa. Som vytočený," zavtipkoval 28-ročný herec v príspevku, v ktorom zverejnil aj jednu z ich svadobných fotografií.

Lewis a mladá Američanka, ktorá sa venuje plánovaniu podujatí, sa zasnúbili predvlani v novembri v Paríži. Dvojica sa spoznala v januári 2016 v Universal Studios vo floridskom Orlande, pričom randiť začali v júli.

Matthew Lewis sa herectvu venuje od piatich rokov. Preslávil sa ako spomínaný Neville Longbottom, ktorého po prvý raz stvárnil v adaptácii knižného bestselleru Harry Potter a Kameň mudrcov (2001). Po tejto snímke si túto úlohu zopakoval ešte vo filmoch Harry Potter a Tajomná komnata (2002), Harry Potter a väzeň z Azkabanu (2004), Harry Potter a Ohnivá čaša (2005), Harry Potter a Fénixov rád (2007), Harry Potter a Polovičný princ (2009) a Harry Potter a Dary smrti 1 a 2. (2010, 2011).

Neskôr si zahral napríklad v seriáloch The Syndicate (2012 - 2015), Bluestone 42 (2013 – 2015), Šťastné údolie (2014) a Ripper Street (2012 - 2016) či snímkach Wasteland (2012) a Predtým, ako som ťa poznala (2016).

Not only did I miss @ArcticMonkeys in LA but they were performing in Italy at the same time we were there and my wife made me get married instead. Fuming. pic.twitter.com/VEZfTkizBa