Svetová hviezda sa teší z tretieho potomka: Aha, aké meno dcérka dostala!

"Sme šťastní, že môžeme na svete privítať Marvel Jane Wentz. Obaja jej bratia sú veľmi nadšení z novej sestričky," uviedla dvojica vo vyhlásení pre magazín People. Tridsaťosemročný rodák z Wilmette v štáte Illinois sa najnovším prírastkom do rodiny pochválil aj prostredníctvom služby Instagram, kde zverejnil fotografiu z nemocničnej izby so svojou 29-ročnou partnerkou, dcérou Marvel Jane a synmi Saintom Laszlom a Bronxom Mowglim.

Pre muzikanta a modelku, ktorí tvoria pár od roku 2011, je Marvel Jane druhé spoločné dieťa. Spomínaný Saint Laszlo sa narodil v auguste 2014. Deväťročného Bronxa Mowgliho má Wentz s bývalou manželkou Ashlee Simpson Ross.

Pete Wentz je zakladajúcim členom skupiny Fall Out Boy, ktorá sa sformovala v roku 2001. Vydali sedem štúdiových albumov Take This To Your Grave (2003), From Under The Cork Tree (2005), Infinity On High (2007), Folie a Deux (2008), Save Rock And Roll (2013), American Beauty/American Psycho (2015) a Mania (2018). Wentz tiež pôsobil v momentálne neaktívnej experimentálnej elektropopovej skupine Black Cards. Okrem hudby sa venuje aj písaniu, filmu, móde a filantropii.