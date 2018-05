Aj celebrity milujú svoje maminy: Pozrite sa na ne!

LOS ANGELES - Mama je tou najdôležitejšou osobou v živote každého z nás... Dnes, keď slávime Deň matiek, tak vám prinášame aj fotografie žien, ktoré priviedli na svet vybrané slávne osobnosti. Pre vás by mala byť ale tou najväčšou hviezdou práve vaša mamina. Už ste jej stihli zablahoželať?

Herec Leonardo DiCaprio s mamou Irmelin

„Podporovala to dieťa, ktoré ako 12-ročné vyjadrilo túžbu byť hercom. Všetky kastingy obiehala spolu so mnou. Jej vďačím za to, čim dnes som.” Leonardo DiCaprio o mame Irmelin

Kardashianky s mamou Kris

Herečka Kate Hudson so svojou slávnou mamou, tiež herečkou, Goldi Hawn

Speváčka Beyoncé a jej mama Tina Knowles

„Drahá mama, za všetko, čím som, vďačím tebe. Bola si prvým hlasom, ktorý mi spieval. Pri každom mojom kroku mi pomáhas byť lepšou. Naučila si ma byť k sebe úprimná a naučila si ma láske. Teraz, keď som sama matkou, uvedomujem si všetky obete, ktoré si pre nás urobila.” vyznanie speváčky Beyoncé svojej mame Tine

Speváčka Katy Perry s mamou Mary

Speváčka Rita Ora so svojou maminou

Spevák Justin Bieber s mamou Pattie

Speváčka Rihanna a jej mama Monica

Archivna FOTO malej Angeliny Jolie s mamou Marcheline

„Nikdy nebudem takou dobrou matkou, ako bola ona. Aj keby som sa snažila najlepšie, ako viem. Ale nie je to možné. Bola jednoducho skvelá a najviac milujúca bytosť.” Angelina Jolie o svojej mame, ktorá ako 57-ročná prehrala boj s rakovinou.

Paris Hilton a Nicky Rothschild s mamou Kathy ​ Modelka Emily Ratajkowski s mamou Kathleen

„Moja mama je úžasná! Učí ma byť zdvorilý k ženám, rešpektovať ich a obdivovať. To je tá najlepšia cesta získať si srdce každej z nich,” herec Zac Efron

Speváčka Cher s mamou Georgiou

Speváčka Selena Gomez s mamou Mandy

„Táto žena je neuveriteľne silná. Mať ma v 16 rokoch muselo byť náročné a vyžadovalo si to zodpovednosť. Moja mama sa kvôli mne vzdala všetkého. Mala tri zamestnania a celý čas ma podporuje a obetovala mi svoj život.” Selena Gomez o mame Mandy