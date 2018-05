MAXI výstrih, mini prsia: Júj, táto herečka je plochá ako lata!

CANNES - Podprsenku nechala doma! Na obľúbený filmový festival v Cannes zavítala aj herečka Amber Heard (32). Zúčastnila sa štvrtkovej premiéry filmu Sorry Angel, na ktorú prišla oblečená v krásnej róbe s poriadne hlbokým výstrihom. Ten však zíval prázdnotou...

71. ročník Medzinárodného filmového festivalu v Cannes je v plnom prúde. Svoju premiéru mal na ňom aj počin Sorry Angel. Slávnostného premietania sa zúčastnilo viacero známych krások. Spomenúť možno modelky Irinu Shayk, Petru Němcovú, či Stellu Maxwell. Zažiarili ale aj herečky Lupita Nyong'o a Amber Heard.

Posledná spomínaná sa na červenom koberci predviedla v zaujímavej róbe, ktorá pozostávala z výraznej farebnej sukne a rafinovane strihaného vršku. Odhalený chrbát a hlboký výstrih vyžadovali, aby exmanželka Johnnyho Deppa nechala podprsenku doma.

Aj tak urobila! Avšak jej absencia sa postarala o to, že herečka ešte viac zvýraznila, že k nej príroda nebola veľmi štedrá. Sorry, Amber, nie vždy to vyjde...

