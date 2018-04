V spoločnosti krásavica, mimo neho.... Aha, pekná aj bez mejkapu!

Sienna Miller

NEW YORK - Čo by za to iné dali! Mejkap a "šminky" sú neodmysliteľnou súčasťou života mnohých žien. Zvlášť vo svete šoubznisu je bezchybná vizáž priam nutnosťou. Aj hviezdy sú však len ľudia z mäsa a kostí, takže počas všedného dňa vyzerajú inak ako na červenom koberci. Paparazzi v týchto dňoch zvečnili aj herečku Siennu Miller (36), ktorá je prirodzene pekná žena. Veď, posúďte sami!