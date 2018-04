Kardashianky vám bude hrozne ľúto: TOTO by nechcela zažiť žiadna žena!

Khloé Kardashian a Tristan Thompson

NEW YORK - Chúďa! Khloé Kardashian (33) a jej partner Tristan Thompson (27) by sa každú chvíľu mali stať rodičmi. Niektorí si dokonca myslia, že hviezda reality šou Keeping Up With the Kardashians už v tajnosti porodila. Isté však je, že blondínka má tieto výnimočné chvíle "spríjemnené" neverou svojho frajera, ktorá sa rieši v médiách po celom svete.