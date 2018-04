Viete, na koho pozeráte? Známa speváčka vyzerá bez mejkapu ako dievčatko!

NEW YORK - Prekvapila! Speváčka Rita Ora (27) patrí medzi hviezdy, ktoré na červenom koberci nemožno prehliadnúť. Ako šedá myška rozhodne nevyzerá, ani keď sa postaví pred kamery či objektívy fotoaparátov. V uplynulých dňoch ju však zvečnili paparazzi a je úspech, že ju bez líčenia vôbec spoznali.

Takto ju často nevídať! Speváčka a porotkyňa rôznych televíznych súťaží - Rita Ora je verejnosťou vnímaná ako sexica, ktorá preferuje odvážne outfity a výrazné líčenie. Dokonca sa môže pochváliť tým, že je tvárou známej kozmetickej značky.

V súkromí a počas bežného dňa si kráska na mejkap očividne nepotrpí. Dôkazom sú najnovšie paparazzi zábery. Bulvárni fotografi zvečnili Ritu pri vystupovaní z auta a z ich prítomnosti teda nebola nadšená a tvár si skrývala. Neskôr si ale zrejme uvedomila, že zbytočne.

My dodávame, že speváčka sa nemá za čo hanbiť. Síce bez líčenia vyzerá ako tínedžerka, ale pohľad na ňu určite nikoho nevystraší. A mnohé ženy by za to dali čokoľvek...

Rita Ora má rada provokatívne outfity a výrazné líčenie.

Rita Ora očami paparazzov.