MEGA problém slávneho rapera: Rozhodnuté... Ide do väzenia!

Rapper, ktorý bol od januára vo väzbe za porušenie podmienok prepustenia na kauciu, priznal vinu a povedal, že nerozmýšľal, keď sa daného prečinu dopustil. Dokonca počas pojednávania plakal, keď jeho obhajcovia pred súdom hovorili o jeho ťažkom detstve. V tejto súvislosti mu sudca dovolil prehrať skladbu Slippin', ktorá rozpráva o jeho náročnom živote.

Umelec, vlastným menom Earl Simmons, podľa prokuratúry nezaplatil na daniach 1,7 milióna dolárov a niekoľko rokov pred daňovým úradom cielene utajoval príjmy tým, že si ich nechal posielať na účty iných ľudí a platil hotovosťou. Prokurátori pre neho od súdu požadovali až päťročný trest odňatia slobody.

Sudca Rakoff sa počas pojednávania vyjadril, že DMX je "dobrý muž", ale v "mnohých smeroch je svojím najhorším nepriateľom". Jeho počínanie však označil za "bezočivé a očividné" s tým, že nemôže ostať nepotrestané.

DMX sa na hudobnej scéne pohybuje od roku 1991. Svoj debutový album It's Dark And Hell Is Hot však vydal až v roku 1998, pričom v tom istom roku uviedol na trh aj ďalšiu štúdiovku Flesh Of My Flesh, Blood Of My Blood. Nasledovali nahrávky ...And Then There Was X (1999), The Great Depression (2001), Grand Champ (2003), Year Of The Dog... Again (2006) a Undisputed (2012).

Ako herec sa predstavil napríklad v snímkach Belly (1998), Romeo musí zomrieť (2000), Smrteľný zásah / Lovec policajtov (2001), Kolíska do hrobu (2003), Neumieraj sám (2004) alebo Last Hour (2008). V ostatných rokoch je však známy predovšetkým pre početné problémy so zákonom, pre ktoré už niekoľkokrát skončil vo väzení.