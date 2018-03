V plavkách ukázala telo plné modrín: Hanychová šokovala pol roka po pôrode

Agáta Prachařová sa do povedomia dostala ako škandalózna modelka. Dnes je manželkou herca a speváka Jakuba Prachařa a dvojnásobnou mamou. Má syna Kryšpína a dcéru Miu. Tú porodila len v septembri 2017.

Napriek tomu sa odhodlala pol roka po pôrode vyjsť na prehliadkové mólo, a to dokonca v plavkách. Popôrodné kilá sa jej už nedržia, typickú modelkovskú postavu však Agáta nemá. A tak jedni internetoví diskutéri riešili jej krivky a ďalší iné nedokonalosti.

Nedalo sa totiž prehliadnuť, že Prachařovej telo hyzdia modriny. Síce sa snažila zakrývať šatkou, no úplne zahaliť sa nemohla. A hoci si to doteraz nikto nevšimol, ide vraj o celoživotný problém s modrinami kvôli zlej zrážanlivosti krvi. „Urobia sa mi, aj keď len prejdem vedľa steny... Máme to všetci v rodine,” povedala Blesku.

Navyše, v tehotenstve mala ešte ďalší problém. „Urobili sa mi nebezpečné pehy a pred dvomi týždňami som bola na vyberaní stehov a mám z toho modriny,” vysvetlila Agáta. Organizátorom prehliadky evidentne Prachařovej chybičky nevadili...