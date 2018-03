Tehotná manželka hviezdneho speváka: Čaká len druhé, no už chce aj tretie dieťa!

NEW YORK - Americká modelka Chrissy Teigen by chcela aj tretie dieťa. Manželka speváka Johna Legenda, ktorá s ním v súčasnosti čaká druhého potomka, sa tak vyjadrila v rozhovore pre magazín Us Weekly.

"Myslím, že chcem po tomto ešte ďalšie dieťa a potom sa dostať do formy," zavtipkovala modelka a vzápätí dodala, že sa nesústreďuje na to, aby mala postavu ako pred tehotenstvom. "Ja by som chcela mať dieťa, a potom znova a znova. Ale neskôr by som možno naozaj chcela žiť ako tridsiatnička," priblížila svoje plány modelka.

Legend si podľa Teigen jej tehotenstvo veľmi užíva. "V noci drží moje bruško, spieva mu a chce tu byť pre mňa. Mám naozaj šťastie, pretože, ako som počula, niektorí muži sa začnú na vás pozerať ako hlupáci. Bola som preto vystrašená a nechcela som, aby sa to stalo aj mne, ale nestalo a je to naozaj dobré," povedala.

Meno pre ich druhé dieťa, ktoré má byť chlapec, 32-ročná rodáčka z Delty v Utahu a spevák zatiaľ nevybrali. "S chlapčenskými menami je to ťažké," posťažovala si Teigen, ktorá aj ich ročnej dcére Lune podľa jej slov vybrala meno až keď bola už tri dni na svete. "Chcem počkať a vidieť ho, predtým než mu dáme meno. Nevadí mi meno J.J. alebo John Jr. Mám rada tradičné mená. Nebude to divoké meno. Ronald je pekné meno v našej rodine. Jeho brat, môj brat, môj otec," dodala.

Christine "Chrissy" Teigen debutovala v roku 2010 na titulnej strane plavkového vydania časopisu Sports Illustrated. O štyri roky neskôr sa pri príležitosti 50. výročia edície objavila na jej obálke spolu s Ninou Agdal a Lily Aldridge. Pre magazín pózovala aj v rokoch 2011, 2012, 2013 a 2017. Predstavila sa tiež napríklad vo videoklipoch ku skladbám All Of Me či Love Me Now jej manžela Johna Legenda. Príležitostne sa venuje aj moderovaniu a herectvu. Je tiež autorkou kuchárskej knihy Lahodné pokušenia (2016).