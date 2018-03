Priaznivci Whitney Houston sa môžu tešiť: Do kín sa dostane dokument už v lete

Réžiu novinky s názvom Whitney má na starosti Kevin Macdonald. Bude to zároveň prvý dokument o slávnej interpretke, ktorý dostal podporu aj od jej pozostalých. Snímka sa zameriava na život a kariéru speváčky a ponúkne aj doteraz nezverejnené nahrávky, fotografie a záznamy vystúpení z rôznych období jej života. Podľa režiséra prinesie nový pohľad na speváčku aj pre jej najvernejších fanúšikov.

Whitney Elizabeth Houston, ktorá si fanúšikov získala hitmi ako I Will Always Love You, Greatest Love Of All, Saving All My Love For You či I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me), našli 11. februára 2012 bez známok života vo vani hotelovej izby v Beverly Hills. Oficiálnou príčinou úmrtia hviezdy filmov Osobný strážca (1992) či Kazateľova žena (1996) bolo utopenie. Cudzie zavinenie vyšetrovatelia vylúčili. Štyridsaťosemročná Houston mala v čase úmrtia v tele aj kokaín, marihuanu a rôzne lieky.