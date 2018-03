Známy rapper dostal záchvat: Po príchode sanitky zaútočil na záchranárov

Portál TMZ informoval, že 42-ročného rappera, ktorý zrejme dostal infarkt, po prevoze do nemocnice napojili na prístroje extrakorporálnej membránovej oxygenácie, známej aj ako umelé pľúca. Jeho rodina informácie o hospitalizácii a napojení na prístroje poprela. Jeho priateľ, rapper Fat Trel, na službe Instagram ale neskôr napísal, že Ross je naozaj v nemocnici, nie je napojený na prístrojoch a "má sa dobre".

Ross mal problémy so zdravím už v minulosti. V roku 2011 napríklad dostal dva záchvaty v priebehu šiestich hodín, v dôsledku ktorých muselo jeho súkromné lietadlo núdzovo pristáť.

Rick Ross, vlastným menom William Leonard Roberts II., sa narodil v Mississippi, no vyrastal a pôsobí na Floride. Debutoval v roku 2006 albumom Port Of Miami, po ktorom nasledovali nahrávky Trilla (2008), Deeper Than Rap (2009), Teflon Don (2010), God Forgives, I Don't (2012), Mastermind (2014), Hood Billionaire (2014), Black Market (2015) a Rather You Than Me (2017). S Port Of Miami, Trilla, Deeper Than Rap, God Forgives, I Don't a Mastermind sa mu podarilo dobyť americký rebríček Billboard 200. Je tiež zakladateľom labelu Maybach Music Group, s ktorým vydal tri kompilácie - Self Made Vol. 1 (2011), Self Made Vol. 2 (2012) a Self Made Vol. 3 (2013). Okrem toho má ako člen skupiny Triple C's na konte aj album Custom Cars & Cycles (2009).