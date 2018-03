Slávna Naomi Campbell nahá na titulke: Na krku 50-tka, v posteli tento zajačik!

LOS ANGELES - Dohady potvrdené! Už pár týždňov sa v médiách špekuluje o tom, že topmodelka Naomi Campbell (47) má nového milenca. Mal by ním byť 35-ročný londýnsky raper Skepta (35). Dvojica potvrdila svoj vzťah pomerne zvláštnym spôsobom. A to intímnou fotkou na titulnej stránke magazínu GQ.

Hoci Naomi Campbell dosiahla vrchol svojej kariéry v 90. rokoch, na prehliadkovom móle jej to stále pristane. Skvele vyzerá aj na titulkách magazínov. Dokazuje to najnovšie vydanie časopisu GQ, pre ktoré pózovala do pol pása vyzlečená.

Čokoladová kráska si pred objektív prizvala svojho aktuálneho milenca, ktorým je o 12 rokov mladši Joseph Junior Adenuga, známy skôr pod umeleckým menom Skepta. Dvojica sa k sebe vášnivo túli a pri pohľade na modelinu usmiatu tvár niet pochýb, že jej vzťah so zajačikom prospieva.

Intimnou fotkou sa tmavovláska pochválila aj na sociálnych sieťach a fanúšikovia sú nadšení. „Krásny pár! Cítiť z vás lásku a vášeň. Nech vám to spolu vydrží,” znie jeden z tých prajných komentárov. Viacerí chlapi sa ale netaja tým, že by sa s raperom radi vymenili. „Závidim mu. Naomi bola vždy mojou láskou,” priznal istý fanúšik krásnej modelky. Ako sa tento párik páči vám?

Naomi Campbell a jej milenec Skepta pózovali pre magazín GQ.