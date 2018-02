Známy herec unikol o chlp smrti: Skolaboval priamo počas predstavenia!

Kevin Smith

NEW YORK - Americký filmár, herec, komik a spisovateľ Kevin Smith prekonal infarkt. Štyridsaťsedemročný rodák z Red Banku v New Jersey o tom informoval na službe Instagram, kde zverejnil svoju fotografiu z nemocničného lôžka. Infarkt Smitha postihol v nedeľu počas jedného z jeho plánovaných predstavení. Po prevoze do nemocnice lekári zistili, že má úplne zablokovanú prednú zostupnú vetvu ľavej koronárnej artérie. Takáto diagnóza pritom býva v mnohých prípadoch smrteľná.