Slávny spevák otcom: Narodila sa mu dcérka... Aha, aké meno dostala!

Štyridsaťročný Thicke a 23-ročná Geary sa začali stretávať krátko po tom, ako jeho vtedajšia manželka, herečka Paula Patton požiadala o rozvod. Na verejnosti sa spolu po prvý raz ukázali v máji 2015 na Medzinárodnom filmovom festivale v Cannes. Spevák už má sedemročného syna Juliana so spomínanou Patton, s ktorou sa rozviedol v roku 2015, po 10 rokoch manželstva.

Robin Thicke debutoval v roku 2003 albumom A Beautiful World, po ktorom nasledovali nahrávky The Evolution Of Robin Thicke (2006), Something Else (2008), Sex Therapy: The Session (2009), Love After War (2011), Blurred Lines (2013) a Paula (2014). S predposlednou menovanou sa mu podarilo dobyť americký aj britský rebríček, pričom z nej pochádza aj jeho najúspešnejší hit Blurred Lines, na ktorom spolupracovali aj T.I. a Pharrell Williams.