Takto (ne)starne popová princezná: Bez podprsenky a v mini!

Pracuje na sebe, tak prečo by sa nepochválila?! Úsporné outfity boli vždy neodmysliteľnou súčasťou imidžu hviezdnej Britney Spears. Mladá kráska s charakteristickým hlasom dosiahla viacero úspechov a svojho času patrila medzi najväčšie spevácke hviezdy.

So slávou však prišlo aj množstvo problémov. Blondínka padla na dno a mnohí neverili tomu, že sa jej podarí vrátiť na výslnie. A hoci kariéra tejto umelkyne už nie je to, čo bývala, stále je o ňu dosť veľký záujem.

Nielen medzi fanúšikmi, ale aj medzi zástupcami opačného pohlavia. Britney viac ako rok randí s modelom a osobným trénerom Samom Asghari. Ten sa postaral o to, aby sa blondínka dostala späť do formy. Výsledok jej driny stojí ozaj za to.

Postavičkou sa speváčka pochválila nedávno v spoločnosti, keď sa predviedla v úsporných minišatách bez podprsenky. Čo poviete, svedčalo jej to?

Britney Spears sa predviedla v minišatách, pod ktoré si nedala podprsenku.