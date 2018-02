Pikantné priznanie známej krásky: Po kuchyni pobehuje nahá - Aha!

Chrissy Teigen

Celá FOTO vnútri!

LOS ANGELES - Nehanbí sa! To známa modelka Chrissy Teigen (32) dokázala už neraz. Mnohí majú určite v pamäti jej odvážne pózovanie v Evinom rúchu, či provokatívne róby, v ktorých bežne chodieva do spoločnosti. Manželka speváka Johna Legenda (39) však pobehuje vyzlečná aj doma. Dokazuje to napríklad momentka, ktorú zverejnila na instagrame.