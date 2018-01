Známa blondínka šokovala fanúšikov: Veď to brucho je tehotenské! Ale...

LOS ANGELES - Má to háčik! Fanúšikovia herečky Hilary Duff (30) veľmi dobre vedia, že si úlohu matky naplno užíva. Na instagrame totiž pravidelne zverejňuje fotky so svojím synčekom. V týchto dňoch však prekvapila momentkou, na ktorej pózuje s tehotenským bruškom. Kde k nemu prišla?!

Hilary Duff sa stala matkou ako 25-ročná. Synčeka, ktorému dala meno Luca, porodila dnes už bývalému manželovi - hokejistovi Mikeovi Comrie. Niet pochýb, že chlapček by sa súrodencovi potešil. Z blondínkinho tehotenstva by určite mali radosť i jej fanúšikovia, ktorí by jej druhé dieťatko dopriali.

Svedčia o tom ich reakcie na zábery, ktoré Hilary aktuálne zverejnila na instagrame. Pózuje na nich s tehotenským bruškom. Presnejšie povedané - falošným tehotenským bruškom. To má vďaka najnovšej filmovej úlohe. „Wau! Keď si tehotná, si krásna!” znie jedna z mnohých nadšených reakcií.

Okrem toho zaujala blondínka aj nezvyčajným doplnkom. A to okuliarmi. Hilary totiž v spolupráci s výrobcom dioptrických rámov navrhla vlastnú kolekciu. Ako sa vám s nimi páči?

Hilary Duff zaskočila fanúšikov zábermi s tehotenským bruškom.

Hilary Duff to s okuliarmi pristane, čo poviete?