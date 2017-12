Známeho herca nafotili bez trička: Wau, pozrite na tú horu svalov!

Herec Mark Wahlberg sa stal súčasťou šoubiznisu ako 13-ročný, keď bol na pár mesiacov členom formácie New Kids on the Block. Viac ako pódiá ho však lákala ulica a jej nástrahy. Mladík napokon skočil za mrežami. Keď sa dostal na slobodu, vstúpil si do svedomia a okrem hudby skúsil šťastie ako herec. A vyšlo to!

Mark aktuálne nakrúca nový počin s názvom Mile 22, kvôli ktorému poriadne zapracoval na svojich svaloch. Tie v plnej paráde predviedol na Barbadose, kde si momentálne užíva chvíle oddychu. Spoločnosť mu robí sympatická manželka - modelka Rhea Durham, ktorej určite nejedna žena závidi, že ju objímajú takéto mocné ruky.

Mark Wahlberg vyzerá bez trička fantasticky.