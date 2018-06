Z rapera je herec: Stále si ho pletú s týmto slávnejším kolegom!

LOS ANGELES - Mark Wahlberg do šoubiznisu vhupol najprv ako raper. Neskôr sa zameral viac na herectvo. V roku 2001 si napríklad zahral v Planéte opíc a v posledných rokoch sa na nedostatok práce naozaj nemôže sťažovať. Jeho tvár sa objavuje minimálne v dvoch filmoch ročne, no aj napriek tomu si s ním robia ľudia na uliciach fotky v domnení, že je niekto úplne iný...

Jeho starší brat Donnie Wahlberg sa preslávil s chlapčenskou skupinou New Kids On The Block, Mark sa však rozhodol preraziť na rapovej scéne. Bol známy pod pseudonymom Marky Mark. Už v 90. rokoch sa však začal objavovať aj vo filmoch a herectvo sa nakoniec stalo jeho hlavnou doménou.

V posledných rokoch si Mark Wahlberg zahral napríklad vo filmoch Mile 22, Ocko je doma 1 a 2, Macík 1 a 2, vo viacerých častiach Transformers, alebo aj v dráme Patriots day, ktorá popisovala udalosti bombového útoku na bostonskom maratóne v roku 2013.

Napriek tomu, že pred kamerami nie je žiadnym nováčikom, mnohým ľuďom sa Mark pletie s jeho slávnejším kolegom Mattom Damonom. Obaja sú zo štátu Massachusetts a Wahlberg je len o 8 mesiacov mladší – práve dnes oslavuje 47 rokov. Hoci na prvý pohľad títo dvaja nevyzerajú ako dvojičky, fanúšikovia, ktorí sú vo vytržení z faktu, že stretli známu osobnosť, si proste často tieto dve známe mená zamenia.

Hercom sa to stávalo tak často, že spolu uzavreli dohodu. Ani jeden totiž nechcel, aby si ľudia mysleli, že je len namyslený a nechce sa s nimi baviť, keď tvrdí: Nie, ja nie som on. „Máme s Markom dohodu. Ak si nás ľudia zamenia, budeme k nim čo najmilší,” povedal pred pár rokmi Matt. Dokonca už venoval aj pár autogramov v Markovom mene.

To, že obaja dohodu dodržiavajú, dokazujú aj príspevky, ktoré sa objavujú v rôznych článkoch o takzvaných failoch. Jeden taký zdieľal aj samotný Wahlberg: