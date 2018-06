Šokujúci rozchod v našom šoubiznise: Tomuto česko-slovenskému páriku už definitívne odzvonilo!

Bývalá superstaristka Monika Bagárová prežívala s priateľom Dávidom Hodekom priam ideálny vzťah. Dvojica bola bok po boku niečo vyše roka a spolu už zdieľali aj vlastnú domácnosť. Brunetka sa o svojej polovičke zo Slovenska dokonca niekoľkokrát pred médiami vyjadrila, že má toho najdokonalejšieho chlapa na svete.

Monika Bagárová pôsobila po boku o tri roky mladšieho partnera Dávida naozaj šťastne a spokojne. Zdroj: Vlado Anjel

Teraz je už ale všetko celkom inak. České médiá totiž obletela informácia o tom, že ich láske raz a navždy odzvonilo. Šokujúcu správu o ich rozchode pre Topky.sk potvrdila aj samotná speváčka: „Áno, je to pravda. Rozišli sme sa ako dvaja rozumní ľudia. Nikto tretí v tom nie je a to je všetko, čo by som k tomu povedala.“

Slovenský frajer sexi superstaristky Bagárovej odhalený: Pozrite, s kým si začala!

Monika už zo svojich oficiálnych profilov na internete stiahla aj ich spoločné fotografie. Možnosť, že sa k o tri roky mladšiemu bubeníkovi niekedy vráti, je vraj pre ňu viac než nepravdepodobná. „Proste sme si prestali rozumieť,“ zhodnotila rázne pre portál super.cz. speváčka. Tá zároveň dodala, že momentálne sa chce sústrediť hlavne na svoju kariéru a nezaťažovať sa viac minulosťou.

Monika Bagárová tvorila pár so slovenským partnerom Dávidom niečo vyše roka.