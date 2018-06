Obrovská dráma jojkárskej hviezdy v Chorvátsku: Myslela, že sa domov už ani nedostane!

BRATISLAVA - Prešla si obrovskými nepríjemnosťami! Česká kráska Nela Slováková (28) je verejnosti známa najmä ako víťazka jojkárskej šou Hotel Paradise a nejaký ten čas už aj ako úspešná podnikateľka. Blondínka sa pred niekoľkými dňami objavila v našom hlavnom meste, ktoré navštívila pri príležitosti prehliadky finalistiek Miss Carat Tuning 2018. V známom bratislavskom kasíne na hlavnú hviezdu večera netrpezlivo čakalo množstvo ľudí, no nakoniec stačilo málo a nedočkali by sa jej vôbec. Blondínku totiž na ceste z dovolenky ohrozili mimoriadne komplikácie.

Nela sa cestou na prehliadku zdržala niekoľko hodín. Do Bratislavy vyrážala z pobytu v Chorvátsku a hoci myslela na časovú rezervu, presun na Slovensko ohrozili nečakané komplikácie.„Zaparkovali mi auto do garáže v hoteli a vrátili mi ho s prasknutým diskom. Takže som na ňom prešla 300 kilometrov, po ceste som dofúkavala a dofúkavala a na tretíkrát to proste nešlo už ani dofúknuť,” posťažovala sa nám blondínka, keď sme sa zaujímali, čo ju zdržalo.

Nela teda napokon musela zostať v Chorvátsku a celý problém vyriešiť. Hoci sa jej na šou finalistiek Miss Carat Tuning doraziť podarilo, meškanie ju veľmi nahnevalo. „Nerada meškám, je to pre mňa úplne neprijateľné, vždy všade chodím o 5 minút skôr. Každopádne, hovorí sa, že človek mieni, pán Boh mení, tak sa tak dnes stalo. A to aj napriek tomu, že som odišla oveľa skôr. Hovorila som si, že si dám na hoteli bublinky, pôjdem si kúpiť niečo na seba,” prezradila nám známa sexica, ktorá bola nakoniec nútená svoje plány pozmeniť.

Ak vás zaujíma, ako problém s autom napokon vyriešila, pozrite si náš videorozhovor vyššie. Fotografie finalistiek v plavkách nájdete v našej GALÉRII»

Nela Slováková meškala na predstavenie finalistiek Miss Car at Tuning pre nečakané problémy. Zdroj: Jan Zemiar ​ Zdroj: Jan Zemiar