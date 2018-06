Katka Knechtová po kauze s PORNOm: Dostala som niekoľko ponúk!

Reakcie na podobu našej speváčky a hanbatej herečky na seba nenechali dlho čakať. Len pred pár dňami sa totiž znova ocitla po boku Sajfu, ktorého v rozhovore zaujímalo, ako Katka vnímala udalosti po zmedializovaní celej „kauzy“. „Ja dostávam teraz toľko ponúk, že to ani nie je možné,“ odpovedala mu Knechtová, ktorá predtým sama priznala, že o zhodných črtách s Christy Mack nepočula prvýkrát.

Sajfu zaujímalo, aký malo zverejnenie podoby z Christy Mack na Katku dopad. Zdroj: YouTube

Katka sa podľa viacerých ľudí podobá na pornoherečku Christy Mack. Zdroj: Instagram Ch.M.

Okrem ponúk sa však dočkala aj pikantnejších správ „Dokonca mi posielajú muži nahé fotky na Instagram,“ vyhlásila, na čo moderátora začalo zaujímať, či si robí srandu alebo to myslí skutočne vážne. „Vážne,“ povedala Katka. Tá si však z reakcie odvážnych pánov ťažkú hlavu zrejme vôbec nerobí.

„A ty na to odpovedáš, reaguješ na to alebo kašleš na to?“ zaujímal sa ďalej Sajfa, ktorému úsmevná téma nedala pokoj. „Nie, ja sa na to radšej nedívam, lebo sa obávam, že by ma to viac vtiahlo do tohto sveta a neviem, ako by som sa s tým potom...“ uzavrela s úsmevom brunetka, ktorá sa na Christy Mack údajne podobá nielen vďaka tetovaniam, ale i podobným črtám tváre a tmavým vlasom.