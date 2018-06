Známy moderátor roky „tajil“ sestru: Pozrite, aká je to kosť!

BRATISLAVA – Vedel o nej iba málokto! Známy moderátor Braňo Bruno Ciberej (39) je už roky súčasťou slovenského šoubiznisu. Jeho tvár i hlas pozná snáď každý. No zrejme iba málokto tušil, že má aj sestru. S tou sa nedávno objavil v spoločnosti a mnohí iba žasli, čo za fešandu to má po svojom boku. Topkám o sestre prezradil viac.

Sympatický moderátor Braňo Bruno Ciberej začal mediálnu kariéru vo Fun rádiu. Neskôr moderoval viacero projektov v STV, Markíze či Tv JOJ. Tam zakotvil aj najnovšie - fanúšikovia ho môžu vídaťv rannej relácii s názvom Ranné noviny.

Nedávno sa však Bruno objavil na istej akcii, kde mu spoločnosť robila sympatická blondínka. Ako pre jojkársky Top Star prezradil, je to jeho sestra, o ktorej zrejme vedel iba málokto. Zisťovali sme o nej viac i to, prečo ju doteraz tajil. „Ja som ju netajil, len ona sa nerada fotí, lebo to nemá v pracovnej náplní. Ona je architektka, je staršia odo mňa a volá sa Ingrid,“ prezradil topkám Bruno, ktorý priznal, že keď boli deti, boli medzi nimi aj trenice, no teraz vychádzajú spolu výborne.

Dokonca bývajú kúsok od seba. „Bývame obaja v Bratislave, blízko seba, dokonca cez cestu, tak sme často spolu,“ netajil moderátor. Dôvodom je zrejme aj to, že ani Ingrid nemá ešte svoju rodinu, ako sme sa od neho dozvedeli, je toiž stále slobodná. Fotografiu Brunovej sestry si môžete pozrieť v našej GALÉRII»