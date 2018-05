Obrovská dráma pri nakrúcaní klipu slovenskej skupiny: Režisér vypadol z idúceho auta!

K nehode došlo, keď režisér nakrúcal jazdu na motorke a sedel pri tom v otvorenom kufri auta. To práve šoférovala speváčka Lera, ktorá v zákrute nečakane dupla na plyn. Procházka v tom momente vyletel z auta a zostal ležať na ceste. „Pozerala som po ňom, že čo sa tam ten váľa,“ povedala nám blondínka, ktorú v prvom momente ani nenapadlo, že by Marco mohol byť zranený.

Nakrúcanie klipu šarmantných krások z Lady Colors sa zvrtlo na poriadnu drámu.

Marco Procházka počas nakrúcania vypadol z idúceho auta.

Hoci z natáčania odišiel so zlomenou rukou, svoj zdravotný stav príliš neriešil. Najväčšie vrásky na čele mu podľa jeho slov robila práve kamera v hodnote 15 000 €. „Tú som chcel zachrániť ako prvú, tak som padol priamo na lakeť a kamera na mňa. Ruka to už nevydržala, no keďže sme do klipu potrebovali ešte nejaké zábery, ešte sme dotočili, čo nám chýbalo. Po 2 hodinách mi už ale ruka nereagovala na žiaden impulz,“ prezradil nám režisér, ktorého z natáčania odviezli rovno do nemocnice s fraktúrou lakťa.

Dávid Meszároš musel viac ako hodinu ležať na studenom betóne.

Marco, ktorý dnes celú situáciu berie s humorom, však nebol jediný, kto si pre videoklip troch krások musel čo-to odtrpieť. Vrtochy počasia skomplikovali aj nosnú scénu havárie hlavného predstaviteľa videoklipu – Dávida Meszároša. Ten musel kvôli autentickým záberom v extrémne chladnom počasí ležať viac ako hodinu na ceste. Celý tím sa však s úsmevom zhoduje, že za výsledok ich práce všetky tieto peripetie jednoznačne stáli. A ako klip k nádhernej balade nakoniec vyzerá, si môžete pozrieť vo videu.