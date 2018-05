Vondráčková sa nedostavila na vystúpenie: Mastná pokuta a... Takmer ju ranila mŕtvica!

BRATISLAVA – Toto zrejme nik nečakal! Žijúca spevácka legenda Helena Vondráčková (70) má na svojom konte množstvo úspechov či ocenení za svoje platne a vystúpenia. No ako sama najnovšie priznala, v minulosti sa jej stal aj poriadny trapas. Nedostavila sa na vystúpenie a dostala mastnú pokutu. Takmer ju z toho všetkého ranila mŕtvica...

Česká spevácka diva Helena Vondráčková sa v piatok večer objavila ako hosť v hudobno-zábavnej šou Všetko čo mám rád. Počas debaty na tému trapasy blonďavá legenda prezradila, že v časoch svojej najväčšej slávy sa jej podarilo urobiť dosť veľký prešľap. Ten ju napokon stál aj nemalé peniaze.

„Mala som polročný angažmán v istom berlínskom krásnom priestore. Bola to obrovská šou - hudobná, tanečná. Proste všetko, na čo si spomeniete. Ja som tam bola hlavnou hviezdou toho programu. My sme vždy mali iné časy v sobotu a v nedeľu. Ja som si to proste nejako poplietla,“ začala rozprávať príbeh, ktorý skončil trapasom.

„V sobotu, keď boli dve predstavenia popoludňajšie, sedela som v berlínskom byte a pozerala som na televízor. A zrazu telefonát. Pýtali sa ma, kde som. A ja, že: Kde by som bola? Som doma v byte. A oni, že: A čo tam robíte? Máte byť teraz na scéne za päť minút! Ja som myslela, že ma raní mŕtvica. Ale nedalo sa nič robiť. Našťastie tam bol zástupca a kvalitný! V tom istom programe vystupoval aj Jirko Korn. On ma zachránil. Ja som ale dostala pokutu štyri tisíc mariek (v prepočte cca 2 tisíc eur, pozn. red.),“ povzdychla si na záver Vondráčková. Niet divu, na tú dobu to bolo dosť veľa peňazí. Ako sa zdá, aj známi ľudia sú len ľudia a občas sa pomýlia.