Silná alergická reakcia slovenskej herečky: Celá opuchla... Fúúú, pozrite, ako vyzerá!

BRATISLAVA/PRAHA - Slovenská herečka Vlastina Svátková (36) je známa predovšetkým u našich západných susedov, kde napokon aj žije. No aktuálne hviezdi v jojkárskom seriáli Hotel. V týchto dňoch by sa však pred kamery postaviť rozhodne nemohla. Na sociálnej sieti Instagram sa totiž posťažovala, že ju zmohla taká silná alergická reakcia, že celá opuchla. Pozrite, ako vyzerá!

Vlastina Svátková sa už cez víkend podelila so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti o informáciu, že po práci v záhrade dostala silnú alergickú reakciu. Odniesla si to jej ruka, ktorá opuchla do obrovských rozmerov, a po celom tele mala fľaky. Aktuálne sa na Instagrame posťažovala ohľadom svojho zdravotného stavu opäť. Alergia totiž neustúpila... Práve naopak.

„Aktuálny stav - 5 dvojitých dávok kortikoidov do zadku, tretie odmietnutie hospitalizácie na kožnom, najväčšia žihľavka, akú som nevidela u nikoho na googli, sťahujúca sa po tele hore a dole, prestávajúca svrbieť len, keď spím a nevnímam,“ napísala na svoj profil herečka. Na tento výsledný efekt jej stačila kombinácia penicilínu, hnojiva, mačacích výkalov a zmesi peľu.

„Dostávam správy, že sa mám tej alergie opýtať, prečo prišla. Na túto otázku odpovedá môj muž, ktorý sa o mňa stará, nosí mi jedlo, vozí ma na injekcie, stráži malého. Sadne si ku mne na posteľ, chvíľu sa uisťuje, že nie som mŕtva a keď pohnem opuchnutým viečkom, tak sa začne smiať a hovorí: Máš sa konečne naučiť, že krása nie je všetko, láska. Aj s týmto ksichtom budeš musieť raz medzi ľudí,“ napísala k fotke so svojou opuchnutou tvárou Svátková.

„Tak idem rovno. Raz je to vyrážka, alergia, raz napríklad vypadané vlasy, zuby... A na to sa tu nikto nechce pozerať. Pretože: Lindbergh to nefotil a Face App hlási, že moju fotku nie je možno prefiltrovať. A ja to prijímam. Inej cesty niet...“ dodala k svojej fotke Vlastina.