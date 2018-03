Šokujúca zmena jojkárskej hviezdy: Vzdala sa dlhých vlasov... Aha, je ostrihaná na chlapca!

Blondínka sa totiž bez milosti zbavila svojich krásnych dlhých vlasov a najnovšie sa pýši krátkym chlapčenským účesom. „Mám rada, keď sa v mojom živote stále niečo deje, nerada stojím na jednom mieste a nikam sa neposúvam. Ísť do krátkych vlasov je pre herečku risk a ja rada riskujem a posúvam hranice nemožného. Čím viac mi niekto hovorí, nemôžeš, nesmieš, tým viac ma to láka. A krátke vlasy viac vystihujú to, aká som v skutočnosti. Som to viac ja,“ povedala nám, keď sme sa zaujímali, prečo sa rozhodla pre zmenu imidžu.

Vlastina Svátková na tlačovke k seriálu Hotel zaujala šmrncovným krátkym zostrihom.

Keď sme sa herečky pýtali, či pri kratších vlasoch plánuje zostať dlhšie alebo si ich chce opäť nechať narásť, odpovedala neurčito. „Nič neplánujem, užívam si to, čo je teraz. A to platí aj o účese,“ vyjadrila sa sympatická Vlastina, ktorá sa aktívne venuje práci, hoci má momentálne doma 10-mesačné bábätko.

Zaujímalo nás, ako sa momentálne má a ako zvláda pracovné povinnosti popri starostlivosti o malého Matyáška „Máme sa úžasne, žijeme naplno, intenzívne. Malý je všade so mnou, na každom nakrúcaní, fotení. Ľudia ho milujú a on miluje pozorovať ten bláznivý svet okolo. A starší synovia sú už veľkí, samostatní, aj keď objímať ma chodia stále,“ povedala s úsmevom krásna herečka, ktorú už onedlho uvidíte v jojkárskom seriáli Hotel.