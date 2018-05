FOTO Hospodár Martin schudol za mesiac neuveriteľných 13 kilogramov: Svoju postavičku ukázal len v trenkách!

Náš najznámejší hospodár Martin Bagar sa rozhodol pre krajšiu a hlavne zdravšiu verziu svojho zovňajšku. Hoci ho kilá navyše trápili už dlhšie, jeho diéty nezaberali, a tak pred štyrmi týždňami prikývol na síce náročný, no o to účinnejší detox.

„Zatiaľ to prebieha, ja stále chudnem. Tak som sa po čase rozhodol, aj zo zdravotných dôvodov, keďže celý deň fyzicky robím a nosím so sebou zbytočných 30 kíl navyše. A ja vlastne som na tom pracoval dva roky – za prvý rok som dal 200 gramov, tak som zistil, že takto to asi nejde, že musím byť na seba prísnejší,“ povedal nám Martin s tým, že zatočiť s kilami navyše chcel práve vtedy, keď mu ručička na váhe začala ukazovať bezmála 130 kilogramov.

„Tak som začal na sebe viac pracovať a za ten ďalší rok som dal 5 kíl. Ale vždy to bolo také pomalé, začal ma bolieť kĺb, začali aj ďalšie zdravotné problémy,“ porozprával nám o začiatkoch svojej nevydarenej snahy schudnúť. „Tak som sa dal na tento detox, ktorý dosť striktne dodržiavam. Piaty týždeň sme teraz začali. S tým, že ja fyzicky robím každý deň, tak ja som začal byť slabý v treťom týždni, no ale postupne som sa do toho dostával. Za posledný týždeň som dal napríklad 2,7 kila, čo aj mňa samého prekvapilo,“ zhodnotil obľúbený markizák.

Hospodár Martin Bagar schudol za jediný mesiac až 13 kilogramov.

Pri pohľade na hospodárove aktuálne fotografie treba skonštatovať, že po jedinom mesiaci tejto parádnej premeny je naozaj vidieť aj značné výsledky. Martin schudol neuveriteľných 13 kilogramov, čo sa mu odzrkadlilo nielen v tvári a na ramenách, ale aj jeho povestnom brušku.

Martin Topkám zároveň prezradil aj to, že s redukčnou kúrou ani len z ďaleka nekončí. Do zdravšej formy by sa chcel dostať do natáčania nasledujúcej Farmy, ktoré odštartuje v júli tohto roku, kedy by chcel mať už vytúžených 96 kilogramov.

Martin Bagar ukázal svoju schudnutú figúru v trenkách.

