Prekvapivá premena kontroverznej speváčky Ramady: Pred rokmi za "metlu" a dnes... No wau!

BRATISLAVA - Kedysi svojimi skladbami valcovala hitparády, dnes je z nej dáma, akú by ste si so škandalóznou divoškou spojili len ťažko. Reč je o speváčke Ramade alias Lucii Ďuračovej, ktorú väčšina Slovenska pozná najmä vďaka niekdajšej hudobnej pecke Ramadán, ktorej refrén rokmi doslova zľudovel. A čo je s kontroverznou blondínkou dnes?

„Ak ju chceš mať na kolíku, skús na chvíľu romantiku," znelo v refréne jednej zo známych skladieb, ktorú majú dodnes v hlave všetci tí, ktorí pred 14 rokmi s obľubou sledovali rôzne televízne hitparády či pamätný Music Box. Do histórie slovenskej hudobnej scény sa ňou zapísala speváčka Ramada, no po niekoľkých ďalších, približne rovnako kontroverzných piesňach, jej rýchlokvasená hviezda ešte rýchlejšie zhasla. Zo súťaže Slávik si v roku 2005 odniesla „ocenenie“ Metla roka, fotografom ukázala zadok a viac o nej nebolo počuť.

Aspoň to si ľudia mysleli. Lucia totiž otočila kabát a za vyhľadávaním škandálov sa rozhodla navždy zabuchnúť dvere. Začala sa živiť ako žurnalistka a dokonca pôsobila aj vo verejnoprávnej RTVS. Pozícia, ktorú zastávala, by zrejme nikomu nenapadla ani v tých najdivokejších snoch – televízna redaktorka spravodajstva. Hoci táto informácia mnohých šokovala, vo svojej podstate nejde o nič výnimočné. Povedzme si na rovinu, bujaré časy, na ktoré by najradšej zabudli, má za sebou pomerne veľké množstvo známych slovenských tvárí.

Ramada od základov zmenila svoj imidž a životný štýl. Dnes je z nej úspešná manažérka, ktorá sa škandálom oblúkom vyhýba.

Televízna branža však zrejme nesplnila blondínkine očakávania a z obrazoviek sa približne pred štyrmi rokmi vyparila. Neskôr začala šéfovať mestským novinám v Zlatých Moravciach a pred zrakom verejnosti zostala opäť ukrytá. My sme však Luciu nedávno stretli a neverili sme vlastným očiam. Zo strapatej pubertiačky je sympatická dospelá žena s absolútne odlišnými životnými hodnotami.

„Už 4 roky exkluzívne pracujem pre transformačného mentora Andyho Winsona. Živím sa ako profesionálny copywriter a riešim pre neho aj PR aktivity. Tvorím obsahovú produkciu a texty s psychológiou predaja. Zároveň som spoluorganizátorom jeho tréningov. Andymu som napísala po tom, ako som odišla zo Slovenskej televízie," povedala nám Lucia, ktorú sme objavili práve na trojdňovom motivačnom tréningu v bratislavskej Hant Aréne.

Ako sama hovorí, s Winsonom si okamžite sadla, no začiatok bol pre ňu doslova skúška ohňom.„Potom mi dal tak trochu šialenú úlohu. Napísať 5 scenárov za 24 hodín. A keďže som skúškou prešla... odvtedy som po jeho boku," hovorí sympatická blondínka, v ktorej by ste dnes iba ťažko spoznali škandalóznu speváčku. Okrem toho, len málokto vie, že po tom, ako sa vytratila z očí verejnosti, dala sa na štúdium. Absolvovala náročné psychologické školenie, ktoré v bežnom živote využívajú aj celebrity ako Tiger Woods, Bill Clinton, Jim Carrey, J.K. Rowlingová či Bill Gates.

Lucia dnes pracuje ako PR manažérka motivačného trénera Andyho Winsona.

Stretnutie s Andym jej podľa jej slov zmenilo život základov. Práve on ju doviedol aj k spomínanému štúdiu. A Lucia svoje rozhodnutie neľutuje. „Pod jeho vedením som absolvovala školu Neurolingvistického programovania. Po náročných skúškach som získala medzinárodne uznávané certifikáty, ktoré mi boli udelené až z USA od samotných zakladateľov NLP. Je to v podstate hĺbková psychológia. Človek s takýmito znalosťami sa postupne môže stať koučom a pomáhať ľuďom napríklad s nájdením ich potenciálu, talentov, pomôcť im zbaviť sa strachov a podobne," vysvetlila nám s úsmevom.

Blondínka sa rozhodla za minulosťou zabuchnúť dvere. Dnes je šťastná, že sa môže venovať práci ktorá ju napĺňa.

Keďže sa jej život vďaka novej práci obrátil naruby, zaujímalo nás, aký má dnes pohľad na svoje kontroverzné vyčíňanie, ktorým bola v minulosti známa. „Je to moja minulosť. Bodka. Je to za mnou a aj vďaka tomu aká som bola, som teraz taká, aká som. Z dievčaťa, ktoré sa hľadalo, sa našla žena, ktorá vie, čo chce. Napredujem, milujem svoju prácu, som šťastná, cestujem po celom svete, spolupracujem s úspešnými ľuďmi a... som pánom svojho času. Byť digitálnym nomádom je môj splnený sen," povedala nám spokojne manažérka, ktorá však priznáva, že niektorí ju dodnes vnímajú ako speváčku.

Hoci sa čas strávený v šoubiznisovej branži rozhodla nechať za sebou a minulosť viac nechce riešiť, teší ju, že tí, čo ju spoznávajú, ju nesúdia. „Vedia moje texty pesničiek, melódie. Nepozerajú sa na mňa však negatívne - ale naopak. Všímajú si, ako som vyrástla. Ako som sa dokázala posunúť a zmeniť svoj život. Nepotrebujem nikomu nič dokazovať. Som jednoducho šťastná. A to je ukazovateľ toho, že idem správnym smerom," uzavrela Lucia.