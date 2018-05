Nezabudnuteľná Arabela po 38 rokoch: Dnes je ženou v domácnosti... Kvôli tomuto zahodila kariéru herečky!

DÜ​SSELDORF - Na Slovensku nie je azda nikto, kto by nepoznal nezabudnuteľný československý seriál Arabela. V tom si hlavnú úlohu princeznej zahrala Jana Nagyová (59). Dnes sa sympatická Slovenka herectvu už nevenuje. Pred rokmi totiž odišla do Nemecka, kde podnikala a aktuálne je už dlhší čas ženou v domácnosti. Prečítajte si, kvôli čomu sa vzdala svojej kariéry.

Jana Nagyová účinkovala vo viacerých filmoch, od detstva hrávala v divadle, no Česi a Slováci si ju pamätajú predovšetkým ako nezabudnuteľnú princeznú Arabelu z rovnomenného seriálu. A táto nálepka jej zostala dodnes - už sa jej túto úlohu nepodarilo ničím predčiť. V 80. rokoch totiž s herectvom sekla a odišla do Nemecka.

Dôvod? „Išla som za manželom, s ktorým som čakala dieťa. Keby som nebola tehotná a nevydávala sa za totality, tak by som možno stále hrala. Ale vtedy som nemala na výber. Bola len voľba: Buď sa vydám a pôjdem za manželom, alebo zostanem tu, budem ďalej hrať a budeme mať manželstvo na diaľku. Zvolila som si rodinu,“ priznala v rozhovore pre zenskyweb.sk Nagyová.

A hoci sa neskôr otvorili hranice, ona už od režisérov nedostala žiadne ponuky, ktoré by ju prilákali vrátiť sa späť. Iba raz zaskočila kolegyňu v divadelnom predstavení, keď ochorela. Tým sa jej herecká kariéra definitívne skončila. V Nemecku sa venovala podnikaniu, no už 5 rokov je ženou v domácnosti. „Narodila sa mi vnučka, žije vo Viedni, tak sa jej chcem venovať. Perníčky som teda nechala tak,“ priznala Arabela.

Aktuálne Janine dni zapĺňa najmä vnučka, najmladšia dcéra (16) a jej tretí manžel Tony, za ktorého sa vydala pred 18 rokmi. „Viac-menej sa venujem domácnosti, manželovi, najmladšej dcére, ktorá má šestnásť rokov a momentálne študuje v Anglicku. S manželom ju často navštevujeme. Chodievam za vnučkou do Viedne, alebo sa jej venujem, ak je vnučka u nás. Cestujem za mamičkou, ktorá žije na južnom Slovensku. Venujem sa tiež športu, rada varím. Kedysi som aj rada piekla, ale to robím dnes už menej, prenechala som to dcére,“ prezradila.

Kolegov zo seriálu Arabela však veľmi nenavštevuje. „Keďže žijem v zahraničí, kontakty som neudržiavala. Občas som sa s nimi stretla v Prahe, napríklad kamarátsky s Mirkom Dlouhým alebo s Dagmar Patrasovou. Jej dcéru, ktorá sa venuje spevu, som dokonca stretla minulý rok na istom festivale, padla mi do náručia a povedala: ‚Vy ste boli vždy môj idol‘. Veľmi ma dojalo. Keď zomrel Mirek Dlouhý, bola som mu aj na pohrebe,“ povedala Nagyová.

Jana Nagyová ako Arabela so svojou seriálovou láskou Mirkom Dlouhým, ktorý zomrel v roku 2010.