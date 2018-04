Speváčky z dua TWiiNS sú online: Pýtajte sa!

BRATISLAVA - Veronika (31) a Daniela (31) Nízlové z dua TWiiNS sú nielen uznávané slovenské speváčky, ale aktuálne na obrazovkách Markízy hviezdia aj ako herečky. Striedajú sa v úlohe Lindy. No a k seriálu Milenky, ktorý medzi divákmi žne úspechy, dvojica nahrala pieseň s názvom Our Own Paradise. Ak vás o skladbe zaujíma viac alebo chcete vedieť niečo o súkromí najznámejších slovenských dvojičiek, nenechajte si ujsť náš online rozhovor.

Elektro-soulovú skladbu Our Own Paradise zložil Mike Lesirge, hudobník z Londýna, ktorý je známy svojou hrou na všetkých typoch saxofónov, klarinete, flaute i klavíri. V priebehu svojej kariéry nahrával s takými hviezdami ako Craig David, Sam Smith, Cee-Lo Green a absolvoval turné s Beyoncé, Rihannou, Chrisom Brownom a ďalšími.

TWiiNS sa vo videoklipe ku skladbe Our Own Paradise objavujú v ďalšej novej podobe. Režisér videoklipu Michal Nemtuda zvolil naoko jednoduché zábery na speváčky, kľúčovú úlohu zohráva netradičné nasvietenie doplnené o svetelný efekt lietajúcich motýľov vytvorený pomocou projektora. Hru so svetlom podporil aj v prípade záberov na osobu v tme, ktorej dominuje fosforeskujúci mejkap. Veľkú časť videoklipu tvoria aj zábery zo seriálu Milenky, v ktorom Daniela s Veronikou alternujú v úlohe Lindy.

„Keď sme skladbu Our Own Paradise počuli po prvýkrát, jednoznačne si nás získala,“ povedali speváčky dua TWiiNS. „Je to iná hudobná produkcia, ako sú naši fanúšikovia zvyknutí, no ich reakcie na úvodné ukážky na našich profiloch nás presvedčili, že ideme správnym smerom,“ dodávajú.

Vaša otázka bola odoslaná! Ďakujeme.

Online rozhovor

10:17 - otázka od: Zuzana Ahojte ako sa Vam dari. Pesnicka sa mi velmi paci. Aj klip je dokonali. Ste krasne. Mam vas moc rada. Ako sa vam hra uloha Lindy? A co hovorite na samotny serial? A chystate do buducna aj nejake koncerty? Lebo velmi rada by som vas chcela stretnut. Zboznujem vas. A pozdravujem. Ahoj Zuzka, dakujeme, tesime sa, ze sa Ti song paci... Uloha Lindy sa nam hrala dobre, cez leto hrala Veronika, na jesen ja, bola to skvela skusenost, nakolko v seriali sme este nehrali... Milenky nas tiez chytili za srdce, sledujeme kazdy piatok, dokonca mame doma scenar, ale necitame ho, lebo sa chceme nechat prekvapit, ako to bude pokracovat dalej:) Vystupenia chystame, najblizsie nas budete moct vidiet buduci piatok 27.4. o 19.00 v Bratislave v Divadle Arena na charitativnom koncerte aj spolu s Egom.

10:19 - otázka od: Kajko Čaute baby. Chcem sa vás spýtať, aký typ spodného prádla preferujete a cítite sa v ňom pohodlne? Klasické nohavičky, tangá, brazilky či snáď niečo iné? Ahoj Kajko, kedze mame v Leviciach obchod so spodnou bieliznou, vyberame si pohodlne pradlo, ale najpopularnejsie su urcite brazilky :)

10:20 - otázka od: Tereza Zdravim vas. V roku 2014 ste nakrutili videoklip vo floridskej vile Borisa Kollara. Ten neskor mediam tvrdil, ze vam tu vilu prenajal bezplatne a nezistne. To ste s Borisom naozaj take velke kamaratky, ze vam takto vysiel v ustrety? Ahoj, s Borisom sme sa zoznamili az na samotnom nakrucani, vilu riesila produkcia klipu...

10:21 - otázka od: pegas aký je váš názor na Conchitu Wurst, ktorá(ý) podobne ako vy súťažil(a) v Eurovízii? patria takéto zjavy podľa vás do šoubiznisu? Ahoj, je svojska a kedze sutaz vyhral(a), evidentne ludi zaujala...

10:22 - otázka od: zuzu22 Co hovorite na spolocny duet Simi a Haricha? Paci sa vam to? A ako sa vam pozdavanu zvlast? V seriali Milenky vam to pristane. Ste krasne. Ako anjeli. Mam hrozne rada vas styl obliekania. A aku znacku kozmetiky pouzivate? S pozdravom zuzu s Kysaku. Ahoj, predstavovali sme spolocne nase single v Telerane a pesnicka je velmi prijemna a oboch mame rady:) Dakujeme za kompliment, pouzivame rozne znacky kozmetiky...

10:25 - otázka od: Veronika Ahojte,prečo väčšinou nespievate po slovensky?ja to inak nechápem prečo to robia speváci čo žijú na SK že musia zahraničné.Keď to tak robia tak nech idú do zahraničia žiť. Ahoj Veronika, nespievame len na Slovensku, ale i v zahranici, nase single vysli v roznych krajinach sveta, napr. singel s Floridom a Seanom Paulom bol v japonskom iTunes no.1... Mame par songov aj v slovencine, dokonca vela krat sme sa pokusali urobit k skladbam aj slovensky text, ale neznelo to dobre... Urcite v buducnosti budeme pripravovat aj slovenske skladby:)

10:26 - otázka od: Kamil Zdravím vás kočky... Evidentne radi predvádzate svoje telo a nemáte problém s nahotou... Nechali by ste sa nahovoriť na nakrútenie soft porna? Ahoj Kamil, to neznamena, ked sme na dovolenke odfotene v plavkach, ze nemame problem s nahotou, prave naopak, nikdy by sme neprijali ponuku ani len nafotit fotky, kde sme nahe a uz vonkoncom nie to druhe, co pises!

10:29 - otázka od: matka Médiá v poslednej dobe písali, že ste počas tejto zimy dosť pribrali, ale mne osobne sa ani moc nezdá. Navštevujete fitko, alebo sa v rámci udržania dobrej kondície venujete nejakému športu? Ahoj Matka, zavisi, z akeho uhla je fotka odfotena, clanok urobili na zaklade nevydarenych fotografii, inak sme nepribrali.. Ked mame cas, sem-tam navstivime fitko alebo si zacvicime doma, ale najradsej sa venujeme tancu:)

10:29 - otázka od: Kráľovná Uble Ahojte krásky, kráááásna skladba, kráááásne naspievané. Nerozmýšľali ste, že by ste pri tomto štýle ostali, alebo ho minimalne možno jemne skombinovali s tým vašim? Nazdravíčko :D Ahoj, dakujeme, urcite ano, s producentami skladby chystame aj dalsie skladby, o 2tyzdne mame stretnutie v Londyne :)

10:30 - otázka od: Branči Ahoj Vevka, blíži sa poludnie a ty si zrejme ešte dnes poriadne nejedla. Čo keby som ťa po skončení rozhovoru počkal pred redakciou topiek a vybehli by sme spolu na nejaký chutný obedík, čo ty na to? Branči Ahoj, Vevka dakuje za pozvanie. ale je vydata:)

10:33 - otázka od: Zuzka Pracovalo sa Vám lepšie so Seanom Paulom alebo s Flo Ridom? Ahoj Zuzka, so Seanom Paulom sme spoulpracovali nadialku, takze bolo to ine ako pri Floridovi. S Floridom sme v kamaratskom vztahu, ked sme na Miami, stretneme sa a spolupraca s nim bola vyborna :)

10:34 - otázka od: RICHARD dievcence a kedy chcete zalozit rodinu ste krasne zrele zeny ci Ahoj Richard, urcite planujeme rodinku a velmi sa budeme tesit, ked sa z nas stanu maminy :)

10:34 - otázka od: Doris Nazdar baby. Ake mate miery? .-) Ahoj Doris, nevieme, nemeriame sa, ale vysku mame Veronika 163cm a ja 165cm..

10:36 - otázka od: Toštabug Baby ahojte, len som Vás chcel pozdraviť a popriať veľa šťastia, lásky a pohody. Ste supéééég Ahoj Tostabug :) Dakujeme, mame sa veeelmi dobge!!!

10:36 - otázka od: Zuzka Chceli by ste tento rok v lete vydať nejaký letný song? Ahoj Zuzks, uvidime ako budeme stihat, ale asi az na jesen:)

10:37 - otázka od: Juraj Ahojte. Dúfam, že sa, máte dobre. Neplánujete náhodou mať koncert v Londýne? Tu je plno Slovákov, ktorí by sa tomu potešili. Ahoj Juraj, dakujeme, aj my by sme boli rady, ved mozno v buducnosti sa to podari :)

10:42 - otázka od: Nikola Ahojte baby,prečo máte vždy potrebu dávať na net fotky rôzne?pamätajte že v budúcnosti môžu na tie fotky aj deti Vaše natrafiť a pomyslia si svoje.Niekedy ľudí nechápem aké vulgárne pretrčajúce fotky dávajú.Niekedy Vás teda média pekne ohodnotili :)))) Ahoj Nikola, nemyslim si ze nase fotky su vulgarne, napr. na IG davame fotky z nasho bezneho zivota a jasne, ze ked sme na dovolenke pri mori, nebudeme sa fotit v rolakoch :) A co sa tyka hodnotenia medii, nemame pocit, ze by nas hodnotili negativne a ak narazas na jediny clanok, kde si o nas vymysleli, ze mame na detskej akcii nalepene umele bradavky tak to bol pekny blud.. Vonku bolo asi 35stupnov a mali sme riflove kratasy a body, podla nas ten outfit nebol nevhodny.

10:43 - otázka od: Zuzka Ako sa máte? Nový song je dokonalý ako Vy Ahoj Zuzka, dakujeme velmi pekne:)

10:44 - otázka od: Pista Ahojte boli ste niekedy na valaskej belej Ahoj Pista, ano boli sme tam niekolko krat, pochadza odtial Veronikin svokor:)

10:46 - otázka od: robino ahojte, co je vas zivotny sen? Ahoj Robino, niekolko zivotnych snov sme si uz splnili, co sa tyka hlavne prace, takze teraz je urcite najvacsim snom mat rodinku :)