Verešovej kruté precitnutie: Podraz od tých najbližších!

Krásku sme stretli počas Bratislavských módnych dní, kde bola jasnou hviezdou večera. Tou sa však nestala zo dňa na deň. Za Verešovej úspechmi sú roky práce, a tak nás zaujímalo, či sa počas cesty na vrchol stretla aj s tým, že sa jej niekto snažil podraziť nohy. „S takým niečím sa stretávam denno-denne. Bohužiaľ, je to asi nejaká prirodzená ľudská vlastnosť. Aj závisť si človek musí zaslúžiť. Takže to beriem ako zrkadlo, odkaz toho, že som niečo v živote dokázala, že som možno pre niekoho motiváciou, inšpiráciou,“ priznala Andrea s nadhľadom, ktorý počas rokov v šoubiznise získala.

Zároveň však priznala, že potopiť ju skúšali aj ľudia, od ktorých to vôbec nečakala. „Určite to ale nie je veľmi príjemné. Zistiť, že dobré kamarátky alebo blízki ľudia, ktorých máte radi, si na vás trúfajú, ohovárajú vás, kritizujú,“ povedala nám otvorene o trpkej skúsenosti zo súkromného života.

Ako však sama hovorí, negativitou sa zlomiť nenechá. „Na druhej strane si myslím, že kritika je dôležitá, ale tá konštruktívna. Nevyhýbam sa jej, môže posunúť človeka ďalej. Prijímam ju a snažím a jej pozrieť do očí. Ku všetkému treba pristupovať s pokorou a brať všetko tak, že to malo prísť a je to pre nás skúška od života,“ dodala na záver Verešová.