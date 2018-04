Zrelá speváčka (52) vytrela zrak aj mladým žabám: Na móle to dala bez podprsenky ako PANI!

Vypálila rybník oveľa mladším modelkám! V pondelok odštartovali trojdňové Bratislavské módni dni, kde sa aj v tomto trinástom ročníku predviedlo na móle niekoľko známych tvárí. Okrem mladých moderátoriek z Fashion Tv, či bývalých finalistiek miss a kráľovien krásy, sa na móle objavila aj dáma, ktorá je od svojich „kolegýň“ o pekných 20 - 30 rokov staršia.

No keď sa objavila na móle, nik by nepovedal, že po ňom kráča 52-ročná speváčka. Štíhla, s dokonalými krivkami, s výstrihom po pás a bez podprsenky všetkým vyrazila dych. K tomu mladistvý účes, vlasy sčesané do chvosta a zo zrelej päťdesiatničky sa razom stala mladá žaba.

Reč je o speváčke Marcele Molnárovej, ktorá v poslednom čase dokazuje, že vek je naozaj len číslo, a keď sa chce, aj v zrelom veku dokážu ženy vyzerať mlado a očarujúco. Marcela je toho naozaj skvelým dôkazom. Veď pozrite sami! Fotografie z prehliadky nájdete v našej GALÉRII»