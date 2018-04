Kolegyňa sa pustila do známeho herca: Je zakomplexovaný a s malým, ehm... prirodzením?!

Juraj Hrčka sa dnes večer na obrazovkách Jojky objaví v novom seriáli Hotel v úlohe inšpektora v utajení. Hneď vo úvodných záberoch si však musel vypočuť poriadne nelichotivé slová na svoju adresu. V scéne sa totiž kvôli rozdielnemu názoru na to, aká teplá by mala byť voda vo vírivke, dostane do konfliktu s hlavnou postavou Zuzanou Konečnou.

Juraj Hrčka si v seriáli Hotel dnes večer zahrá hlavnú epizódnu postavu.

No a tá ho za poznámku, že keď niekto nemá rád teplo, nech nelezie do jacuzzi, poriadne zotrela. Spravila totiž z neho zakomplexovaného chlapa s... Veď čítajte sami. „A keď má niekto malého vtáka, nech si to nevybíja na druhých,“ zahlásila Hrčkova kolegyňa v seriáli.

O tom, ako je na tom so svojou pýchou známy herec v skutočnosti, sa ale Slováci mali už možnosť presvedčiť aj na vlastné oči. Herec sa totiž v celej svojej kráse ukázal minulý rok vo filme Únos, kde stvárnil syna bývalého slovenského prezidenta Michala Kováča.