Známej jojkárke praskli nervy: Chcú nás len zodrať, oklamať a okrádať!

Americká spoločnosť Uber od stredy večera na slovenskom trhu skončila. Stalo sa tak po tom, čo okresný súd v Bratislave vo februári rozhodol, že obľúbená aplikácia nemôže ďalej prevádzkovať ani sprostredkovať taxislužbu. Dôvodom boli nevyhovujúce podmienky, ktoré boli kladené na vodiča. Spoločnosť, ktorú zažalovalo Občianske združenie koncesovaných taxikárov, tak bude musieť svoju aplikáciu na Slovensku (spustenú zatiaľ len v našom hlavnom meste), nedobrovoľne vypnúť.

Táto nemilá skutočnosť určite nepotešila vyše 100 000 slovenských používateľov, ktorí ju za viac ako dva roky pôsobenia aktívne využívali. Fanúšikom tejto aplikácie bola napríklad aj známa jojkárka Soňa Skoncová, ktorá svoj hnev zo zrušenia Uberu rázne vyjadrila v takzvanej Instastory.

„Kamoška mi volala, že vraj na Slovensku zrušili Uber, tak ja som taká rozčarovaná, že sa musím k tomu vyjadriť. Asi tu nebudem vysvetľovať jeho pozitíva, ktoré sú vynikajúce pre zákazníkov - sú ľahko dostihnuteľní, sledujete, kde sa nachádzajú, sú proste fakt super,“ nevedela si vynachváliť už zrušenú mobilnú aplikáciu Soňa, ktorá následne svoj prejav pritvrdila a bez okolkov povedala, čo si o tom všetkom myslí.

„A na Slovensku s našimi taxikármi – aké mám ja skúsenosti, predovšetkým s bratislavskými – akože česť výnimkám, ale sú to ľudia, ktorí chcú len zodrať, oklamať, neprídu, alebo mi povedia, že nemajú auto, no a v piatok, či v sobotu sa ani nedovolám taxíku v Bratislave... Takže ja neviem no, tak majte viac taxikárov a hlavne za normálne ceny, lebo to je okrádanie ľudí podľa mňa,“ nešetrila slovenských taxikárov brunetka.

Moderátorka zároveň podotkla, že každý z nás má možnosť slobodnej voľby a je teda na nás, či nám záleží na tom, aby mal vodič licenciu a jazdili sme za predražené jazdné alebo naopak. "Proste to Slovensko... ešte aj ten Uber nám museli zrušiť!" ukončila nahnevane Skoncová.

