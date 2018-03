Podzámska zmenila imidž: Tají milenca?

Herečku Elenu Podzámsku diváci poznajú predovšetkým ako seriálovú mrchu. Hrala v Paneláku, Odsúdených či Chlapi neplačú, aktuálne hviezdi v jojkárskom seriáli Vlci. Nedávno sme ju po dlhšom čase stretli v spoločnosti a zaujímalo nás, či má po svojom boku nejakého muža. „Nie, ja som tak akože ok. Ja som nezadaná. Nemám priateľa,“ tvrdila nám Podzámska, u ktorej sme si však všimli, že v živote má predsa len niečo nové, a to vlasy.

„Áno, áno, moje vlasy sú nové, hej a inak nič a myslím si, že stačí, že vlasy,“ odvetila s úsmevom herečka. Hovorí sa, že ženy menia účes, keď im do života vstúpi nový muž. Preto nás zaujímalo, či predsa len nemá niekoho vo výhľade, či sa nejaký vzťah nerysuje. „Ehm, u mňa nie, nie, nie, nie,“ odvetila prekvapujúco razantne Elena.

Zisťovali sme teda, čím to podľa nej je, veď je šikovná a pekná žena... „No toto práve, čím to je, ja neviem,“ s úsmevom odvetila ryšavka. Na otázku, či je to tým, že sa jej muži boja, dodala so smiechom: „Asi hej.“ Nechajme sa prekvapiť, či si časom predsa len nájde toho pravého.