TRAPAS na obrazovkách Jojky: Známemu hercovi nedokázali prísť na meno!

Tajným hosťom bol obľúbený divadelný a televízny herec Martin Nahálka. Štvorica hádačov pomerne rýchlo prišla na to, kto by mohol sedieť v štúdiu, no zrazu nastal obrovský problém. Keď sa totiž Marián Čekovský opýtal, či sa tajný hosť volá Matej, dostal odpoveď nie. A to sa stalo kameňom úrazu.

Štvorica zrazu nevedela prísť na to, ako sa ich herecký kolega volá krstným menom. „Myslel som, že je to Matej Nahálka, ale asi nie...“ zahlásil Marián Čekovský. Marcel Forgáč však začal váhať, či meno Nahálku je skutočne Matej.

„Ja mám teraz akože v tom guláš, počkaj... Ako by mi to znelo lepšie?“ zahlásil Juraj Šoko Tabáček. Aj keď sa ďalšími otázkami hádači uistili, že pred nimi sedí naozaj herec Nahálka, stále nevedeli prísť na to, ako sa volá krstným menom.

Hádači nevedeli prísť na krstné meno tajného hosťa.

„Nevieeem. Prepáč mi to!“ zahlásil Forgáč, ktorý dostal slovo. „Teraz tu máme novú súťaž - Uhádni prvé meno,“ dodal Čekovský. Trápne chvíle však pozvaný hosť zobral s humorom a celé si to vysvetlil tak, že hádačov zrejme len pomýlilo, že ho všetci volajú Maťo.

Tajným hosťom bol Martin Nahálka, ktorý hviezdi v novom seriáli Semafor.