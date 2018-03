Slovenská herečka pred kamerami totálne strápnila manžela: Ups, za TOTO sa bude hnevať!

Keď štvorica hádačov prišla na to, že tajným hosťom je táto sympatická brunetka, na rad prišiel tradičný rozhovor. Vlada Voštinára zaujímalo, ako dokáže Gabika s manželom, lídrom skupiny Heľenine oči, skĺbiť aktívny pracovný život so súkromím.

Gabika Marcinková a Martin Mihalčín sa vzali v roku 2015.

Už pri prvej odpovedi Marcinková svojho partnera jemne zhodila. „Môj manžel väčšinou vystupuje v lete, to znamená, že on má prácu od mája do septembra cez víkendy, čo by mohol byť sen každého jedného človeka, takýmto spôsobom pracovať. Tým pádom ja ho zaťažujem, že v tých ostatných dňoch ma vezie kade-tade a kade-tade so mnou býva,“ povedala, čo vyznelo, akoby bol po zvyšok roka jej dievčaťom pre všetko.

V súvislosti s tým sa herečky začali vypytovať, či jej Martin aj perie a varí. Na obe otázky brunetka odpovedala pozitívne a všetkému tomu nasadila čerešničku, keď prehlásila, čo ešte muzikant vo voľnom čase robí. „Háčkuje. Sa bude hnevať, že som to povedala, ale on sa to naučil od nejakého zhúleného rastafariána niekde,“ povedala Marcinková, čím vyvolala neveriace pohľady prítomných a veľký výbuch smiechu.

Gabika Marcinková prezradila, že jej manžel sa vo voľnom čase venuje aj háčkovaniu.

Zároveň však priznala, že mu túto schopnosť celkom závidí. „Ja som sa to snažila od neho naučiť, vie to oveľa lepšie ako ja, uháčkuje nádhernú čiapku,“ prezradila s tým, že hoci ona sama skúšala uháčkovať pekné šály, ktorými obdarovala blízkych, nikto z nich ich reálne nenosí. Nuž, Gabika, zrejme sa tomuto umeniu ešte musíš priučiť od svojej polovičky.