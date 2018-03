Deduško Slováček (74) prekvapuje: Dieťa s o 40 rokov mladšou milenkou?!

PRAHA - Toto nikto nečakal! Hoci si už mnohí mysleli, že známy saxofonista Felix Slováček (74) už nedokáže ničím prekvapiť, opak sa stal pravdou. V týchto dňoch totiž poriadne šokoval vyjadrením, že by sa na staré kolená nebránil stať otcom. Matkou by nemal byť nikto iný, než jeho o 40 rokov mladšia milenka!

Nepolepšiteľný záletník Felix Slováček už 4 roky randí s mladučkou milenkou Luciou Gelemovou. Hoci ich vzťah mnohí neprajníci zatracovali, dnes sú spolu takí šťastní, že sa pred médiami bez problémov bavia nielen o prípadnej svadbe, ale najnovšie aj o spoločnom potomkovi.

„Náš vzťah sa neustále posúva. Kam? To ukáže až čas. Sme ale radi za každú minútu, ktorú môžeme stráviť spolu,“ prehovoril pre Blesk.cz po uši zamilovaný saxofonista, ktorý zároveň dodal, že pokiaľ bude vládať, doprial by svojej o 40 rokov mladšej partnerke dieťa.

„Keď budem ešte schopný, tak možno áno,“ vyjadril sa šokujúco trojnásobný otec Felix. Ten by si ale mal vzhľadom na svoj vek užívať skôr status dedka, než premýšľať nad ďalším prírastkom. Nuž, ale proti gustu žiaden dišputát...

