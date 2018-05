Slováčkova o 40 rokov mladšia frajerka na rovinu o svadbe: S Félixom to teraz nemá zmysel!

BRATISLAVA - Hoci sa v uplynulom období médiami prehnala informácia o tom, že Felix Slováček (75) by sa svadbe so svojou partnerkou Luciou Gelemovou (35) vôbec nebránil, pravda bude zrejme celkom inde. Veci na pravú mieru uviedla práve jeho mladučká milenka, ktorá nám otvorene povedala, že s hudobníkom by to už vlastne ani nemalo zmysel.

Jeden z najbizarnejších párov v českom šoubiznise – Felix Slováček a jeho o 40 rokov mladšia partnerka Lucie Gelemová sú spolu už štyri roky. Hoci svoj vzťah spočiatku tajili, dnes sa už bez problémov objavujú na rôznych spoločenských udalostiach, na ktorých si dokonca pred všetkými venujú aj horúce bozky, zamilované pohľady, či rôzne nežnosti.

Intímnosti Slováčka na verejnosti s o 40 rokov mladšou milenkou: Páni, pozrite ako sa odhalila!

Dvojicu sme nedávno stretli aj v našom hlavnom meste, kde mladá výtvarníčka organizovala výstavu svojich obrazov. Keď sme si brunetku v závere akcie odchytili na rozhovor, nedalo sa nám neopýtať, ako by zhodnotila svoj vzťah so známym saxofonistom. „Náš vzťah vnímam veľmi pozitívne. Som šťastná, že Felixa mám,“ odpovedala nám so spokojným výrazom tváre.

Lucie Gelemová a Felix Slováček sa prezentujú ako šťastný, zamilovaný pár. Vo svadobnom ich už ale spolu zrejme neuvidíme.

No a keďže Lucie je vo veku, kedy by už mohla začať premýšľať aj nad svadbou či vlastným potomkom, zaujímalo nás, aké vyhliadky do budúcna má práve s podstatne starším Felixom. „Každá žena premýšľa o svadbe, no a samozrejme, že aj ja. V tomto prípade by ale bola tá cesta trocha zložitejšia, vzhľadom na to, že Felix je stále ženatý. Takže nemá zmysel to nejako rozoberať,“ povedala na rovinu. Gelemová zároveň dodala, že dieťa by samozrejme chcela, ale v súčasnej dobe sa na materstvo ešte necíti.