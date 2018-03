Speváci, ktorí s Ficom oslavovali MDŽ: Drsná kritika verejnosti... Že vás HANBA nefackuje!

My sme oboch spevákov oslovili, aby sme zistili, ako vnímajú kritiku od rozzúrených občanov. Tá sa množí najmä na sociálnych sieťach, kde na Hammelovi a Tomečkovi ľudia nenechávajú suchú ani nitku.

Samuel Tomeček tvrdí, že hoci účasť zvažoval, vystúpiť sa napokon rozhodol pre zmluvné podmienky.

„Situáciu, ktorá nastala, si všetci plne uvedomujeme. A aj mňa ako človeka, ktorý žije na Slovensku, sa to veľmi dotklo. Je strašné, že o život prišli dvaja mladí ľudia, ktorí mali život pred sebou. Rodinám a blízkym chcem aj týmto vyjadriť úprimnú sústrasť. Čokoľvek iné by som v tejto chvíli napísal, by nemalo absolútne žiadny význam, pretože život Jánovi Kuciakovi ani Martine Kušnírovej nič nevráti. Svoju účasť na koncertoch v súvislosti s okolnosťami, ktoré sa stali, som samozrejme zvažoval. Nakoniec sme v nadväznosti na zmluvné podmienky, ktoré dodržiavame, s kapelou na akcii vystúpili,“ vyjadril sa Samuel Tomeček, ktorý údajne na svojej fanúšikovskej stránke na Facebooku vymazával komentáre nahnevaných diskutujúcich.

Pavol Hammel si myslí, že je potrebné sa pomaly začať sústrediť na iné veci než je chladnokrvná poprava dvoch mladých ľudí.

Pavol Hammel sa pre Topky.sk nevyjadril, osobný pohľad na celú situáciu však poskytol Bratislavským novinám. „Nemohol som svoju účasť odrieknuť. Mali sme podpísanú zmluvu a to by ste si ju museli podrobne naštudovať, aby ste pochopili, že to proste z mojej strany nebolo možné zrušiť. Navyše sa tento termín dohováral dlho dopredu, keď ešte nikto nemohol tušiť, čo sa medzitým stane. Samozrejme, že som komplexne zvažoval, čo by sa stalo, ak by som nevystúpil a rovnako som si bol vedomý aj toho, čo by mohlo nasledovať v prípade, ak na akcii účinkovať budem. Mne je samozrejme veľmi ľúto smrti dvoch mladých ľudí, ale na tých oslavách MDŽ skutočne šli všetky žarty bokom a akurát som zaspieval publiku zopár svojich pesničiek v rámci kultúrneho programu. Osobne si myslím, že aj keď je to naozaj veľká tragédia, tak život sa asi úplne zastaviť nemôže a už sa treba pomaly sústrediť na iné veci,“ odkázal kritikom slová, pri ktorých si zrejme nejeden protestujúci neveriacky pľasne po čele.

V súvislosti s touto témou sme oslovili aj ďalšie známe osobnosti, ktoré kedysi smerácke akcie podporovali. Zaujímalo nás, či by sa v prípade ponuky na spoluprácu rozhodli zúčastniť i dnes, s ohľadom na udalosti posledných dní.

Katarína Brychtová by ponuku odmietla, no svojich kolegov za ich rozhodnutie neodsudzuje.

„Ja som to odmietla. Mne dali ponuku a vždy som to odmietla. Určite nie som stotožnená s tým, čo sa deje. Teraz idem na námestie, je hrozné, čo sa deje. Naozaj dúfam, že sa to vyšetrí, je to naozaj strašné. Za seba by som teda takúto ponuku určite odmietla, ale je to každého osobná vec. Ako to on v sebe cíti. Nikoho neodsudzujem,“ povedala nám Katarína Brychtová.

Katarína Hasprová sa vyjadriť odmietla.

„Nebudem sa vyjadrovať,“ odpovedala stručne speváčka Katarína Hasprová na otázku, či by prijala ponuku spievať na oslavách Medzinárodného dňa žien. Následne iba podotkla, že pre SMER na MDŽ nevystupovala nikdy, ale spolupracovala s nimi na úplne odlišných akciách (predvolebné mítingy v roku 2010, pozn. red.). Odpovedať nechcela ani na otázku, čo si myslí o konaní jej kolegov. „Ani k tomu sa nechcem vyjadrovať,“ povedala nám.

Otto Weiter tvrdí, že vystúpenia spevákov sú pre ľudí a netreba ich spájať s politikou.

Spevák Otto Weiter, je známy tým, že smerácke vystúpenia v minulosti podporoval často. „Ani nás neoslovili. Ani minulý rok, ani tento rok. Ani neviem koho oslovili a je mi to jedno, my máme toľko inej roboty. Budúci týždeň ideme do Vatikánu filmovať jednu vážnu vec,“ povedal nám keď sme sa zaujímali, či by sa v prípade pozvania na tohtoročnom MDŽ zúčastnil. „Za prvé nás nezavolali a za druhé, nešiel by som do toho z dôvodu, ktorý vám hovorím. Máme toľko veľa natáčania a roboty, že jednoducho by sme ani nemali čas,“ zahmlieval, no zároveň prípadnú spoluprácu úplne nevylúčil.

Spýtali sme sa teda opäť, či by sa v prípade pozvania zúčastnil, ak by čas mal. „Keby sme mali čas... Snažíte sa zdvojovať politiku so spievaním, už som 100-krát povedal, že ja nespájam politiku so spevom. Nikdy som to nerobil, to robíte vy. Mne je to úplne jedno, ja neriešim takéto, prepáčte, hlúposti. Stále to spájate s politikou. Ja s tým nesúhlasím a nemienim na to odpovedať. Ja spievam pre ľudí. Keď ide niekto spievať do nejakého podniku, tak nezisťuje, či majiteľ nie je zlodej alebo vrah alebo neviem čo. Ide spievať pre ľudí. A toto je to isté," vyjadril sa na záver o čosi otvorenejšie.