Kramár v poriadne nebezpečnej situácii: Z tohto vám stuhne krv v žilách!

Herec Maroš Kramár po tom, čo sa vynorili informácie, že jeho 17-ročné manželstvo s právničkou Natašou Nikitinovou zažíva krízu, odletel v polovici decembra za rodinou do slnečnej Kostariky, čím dal najavo, že sa s manželkou nerozvádzajú. V strednej Amerike jeho manželka a tri deti - Tamara (18), Timur (16) aj Marko (9) už žijú vyše pol roka. Maroš do Kostariky deti poslal v lete, aby sa zdokonalili v cudzích jazykoch.

Teraz si exotickú krajinu užíva aj herec. Ten si okrem teplého počasia a piesočnatých pláži vychutnáva aj miestnu faunu a flóru. Pravidelne zásobuje sociálnu sieť fotografiami zaujímavých živočíchov, ktoré sa priblížia k nemu alebo k jeho domu. Najnovšie mnohých šokoval videom, na ktorom ho „obkľúčilo“ veľké množstvo krokodílov - Kajmanov a ocitol sa tak bezpochyby v poriadne nebezpečnej situácii. „Ale je ich tu, fešákov," napísal Kramár pod video, ktoré mnohých nadchne a iných vydesí.

Stačí totižto nešikovné pošmyknutie a človeku by určite nebolo všetko jedno. Mnohým ľuďom by stuhla krv v žilách, keby boli v takej tesnej blízkosti týchto, už na pohľad, nebezpečných živočíchov. Rozhodne to nie je žiadna sranda a chce to odvahu priblížiť sa k nim tak blízko, či už išlo o národný park, alebo o Kajmany žijúce vo voľnej prírode. Čo myslíte?