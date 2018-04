Šokujúce priznanie Maroša Kramára: Po divokom žúre umelé prerušenie tehotenstva

Maroš Kramár je už 18 rokov ženatý s právničkou Natašou a hoci sa pred pár mesiacmi hovorilo o kríze, žiaden rozvod sa evidentne nekoná. Pár má spolu tri deti - Tamaru, Timura a Marka.

No už dávno pred založením tejto rodiny sa mohol herec stať otcom. Bol totiž naozajstným lámačom ženských sŕdc a v mladosti si pozornosť nežného pohlavia naozaj užíval. Viedol dosť neviazaný život a ako po rokoch priznal, po jednom búrlivom večierku ho tehotná spolužiačka označila za nastávajúceho otecka.

Náhodne spojený pár sa však rozhodol, že dieťa mať nechce. Dohodli sa na interrupcii. „V tom čase bola na to komisia, ktorá zasadala, či to teda dovolia alebo nie. Ja som tam s ňou prišiel a sme to tam vysvetľovali, že sme študenti ešte...” šokujúco priznal herec v jednom z vydaní Chart Show.

Topky.sk ho po odvysielaní relácie v súvislosti s touto témou kontaktovali, aby sme si overili, či ide naozaj o pravdivý príbeh. „Čo vám k tomu mám povedať. Neviem, kde a čo bolo odvysielané, ale keď som to povedal, tak som to povedal. Sú to hriechy mladosti. Preskákali sme všeličo,“ uviedol herec, ktorý sa po svadbe s Natašou škandálom vyhýbal.

Maroš Kramár sa narodil 26. apríla 1959. Pochádza z hereckej rodiny, jeho otec Ján bol tiež herec a starý otec z matkinej strany Ján Klimo herec aj režisér. Študoval v Brne, kde chvíľu pôsobil aj v divadle. Neskôr účinkoval v Divadle Andreja Bagara v Nitre a od roku 1985 v SND.