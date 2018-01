Ďalšie zásnuby: Exmoderátorka povedala áno vplyvnému Slovákovi... Na Silvestra!

Ako lepšie začať nový rok, než najväčším vyznaním lásky? To na Silvestra od svojho milého dostala aj bývalá moderátorka módnej televízie Fashion Tv, dnes spisovateľka a editorka módneho časopisu Jana Mutňanská. Jej partner, bývalý riaditeľ Národného onkologického ústavu a uznávaný onkológ Jozef Dolinský, ju totiž požiadal o ruku.

Tmavovláska sa s radostnou novinkou pochválila na sociálnej sieti Instagram, kde aktuálne pridala niekoľko záberov z dovolenky. „Najšťastnejší moment môjho života,“ napísala po anglicky k jednej z fotiek a pridala aj veľavravný emotikon zásubného prsteňa.

„Krajšie zásnuby som si ani nemohla vysnívať. Bolo to naozaj ako z rozprávky, ocitli sme sa na malom ostrove, na opustenej pláži uprostred divokej prírody, len my dvaja. Bolo to prekvapenie, ktoré mi naozaj vyrazilo dych. Som veľmi šťastná,“ povedala nám budúca nevesta Mutňanská, keď sme ju oslovili. Dvojici gratulujeme!

Jana Mutňanská a Jozef Dolinský sa zasnúbili posledný deň v roku v exotickom raji.