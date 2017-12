Šialený hazard legendárneho Jara Filipa († 51): Šúľanie cigariet pri 120 kilometrovej rýchlosti a... Bol to idiot roka!

Na Jara si tam prišiel zaspomínať jeho bývalý spolužiak Štefan Kožka, ktorý sa s Filipom zoznámil ešte počas štúdia na VŠMU. Keď ho moderátor Dávid Hartl požiadal, aby sa s divákmi podelil o obľúbený zážitok s ikonickým muzikantom, herec musel chvíľu popremýšľať.

rozhovoril sa so smiechom a dodal, že Filip bol napokon vďaka víťazstvu naozaj vyhlásený za Idiota roka.

„Každé ráno sadol do auta, išiel do Trnavy na skúšku, odrobili sme ju, išiel do Bratislavy, tam niečo urobil, opäť sadol do auta, išiel na predstavenie, potom išiel po svoju ženu, doviezol ju do Trnavy a celú noc tam hrali karty. Ráno ju odviezol späť a prišiel na skúšku.. Takže Idiot roka,“ ozrejmil divákom spôsob, akým sa Filipovi podarilo vyhrať.

Štefan Kožka bol blízkym priateľom Jara Filipa.

Na svojho dobrého kamaráta nabonzoval aj to, že bol skutočne vášnivým fajčiarom a svoju neresť si rád vychutnával i počas tých najnevhodnejších chvíľ. „Cigarety si šúľal pokojne aj počas jazdy. Diaľnica, 120 rýchlosť a on si šúľa cigarety. Zátačka - šúľa tiež. Ja mu zo srandy hovorím, že Jaro, tebe stačí povysávať auto a môžeš si založiť trafiku. On tam mal toľko rozsypaného tabaku, že to bolo šialenstvo,“ prezradil Kožka s tým, že aj napriek svojim zlozvykom bol pre neho Jaro úžasnou osobnosťou, skvelým priateľom a nesmierne skromným človekom, na ktorého nikdy nezabudne.