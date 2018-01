Martin kúpil v petržalskom obchode vianočku: Ako sa tam preboha dostal predmet na FOTO?!

Vianočku vylepšili vrchnákom

BRATISLAVA - Už sme si zvykli na to, že občas nájdeme v potravinách zakúpených v obchode aj nejaké to prekvapenie. V lepšom prípade si ho stihneme všimnúť ešte pred skonzumovaním, v tom horšom skončí v našom žalúdku. Tentoraz by sa to však nášmu čitateľovi mohlo poriadne vypomstiť.