ROZHOVOR s talianskym novinárom o pozadí vraždy Jána Kuciaka: Museli to byť hlúpi Slováci alebo Česi

Bol si prekvapený, keď si sa prvýkrát dopočul o Kuciakovej vražde? Aká bola tvoja prvá reakcia?

Dozvedel som sa o tom od priateľa, ktorý ma kontaktoval okamžite po tom, ako sa správa dostala na verejnosť. Bol som absolútne šokovaný. Tušil som už predtým, že na slovenských novinárov, ktorí pracujú na nejakých veľkých kauzách, môžu byť spáchané útoky, ale takúto brutálnu popravu som naozaj nečakal. Úplne ma dorazil fakt, že nebol zabitý len Ján, ale aj jeho snúbenica Martina. Poznal som Jana ako statočného kolegu, ktorý si bol vedomý rizík spojených s jeho povolaním. Vražda "vedľajšieho cieľa" je príliš aj na profesionálneho vraha. Vo svete slušnej spoločnosti je tento čin jednoducho neospravedlniteľný.

Čo hovoríš na to, že podľa policajných zdrojov môže byť za vraždou talianska mafia?

Bol som jedným z prvých ľudí na Slovensku, ktorí upozornili na meno Antonino Vadala. Vedel som, že už v minulosti ho talianske úrady vyšetrovali v spojitosti s pašovaním kokaínu. Slovenský policajný šéf ale vyhlásil, že vyšetrí každého, kto je do vraždy Kuciaka akokoľvek zapojený, tak som cítil, že je moja povinnosť upozorniť na Vadalu. Stále však neverím tomu, že Vadala je do toho nejakým spôsobom zapletený. Má toho na rováši veľa - podvody, finančnú trestnú činnosť atď, ale nie je to ten typ agresívneho človeka, ktorý by dokázal niekoho fyzicky zlikvidovať. Navyše ho sleduje Eurojust (Jednotka Európskej únie pre justičnú spoluprácu, pozn. red.), takže naozaj veľmi pochybujem, že Vadala je zodpovedný za tieto vraždy.

Talianska mafia je vám dobre známa. Ako funguje? Povedzte nám niečo o jej praktikách, ako sa zbavuje nepohodlných ľudí?

V Taliansku pôsobí viacero veľkých kriminálnych organizácií. Väčšina ľudí si mafiu predstavuje tak, ako býva zobrazovaná v hollywoodskych filmoch, ako nejaký sicílsky syndikát, ktorý okrem Talianska pôsobí najmä v Spojených štátoch. Vďaka tomu, že sa o nej doteraz príliš nehovorilo a takisto vďaka nečinnosti talianskej polície, ale nadobúda čoraz väčší vplyv práve kalábrijská Ndrangheta. Tá kontroluje 90 percent svetovej produkcie kokaínu, ktorý sa pašuje aj do Európy. Je to organizácia založená na rodinných vzťahoch a Vadala im rozhodne nie je neznámy. Jeho otec, prezývaný "Škaredý klobúk", je bratrancom jedného z najkrutejších talianskych zločincov, ktorý v minulosti nechal odstrániť mnoho nepriateľov z radov svojej vlastnej rodiny. Zatiaľ čo mafia sa uchyľuje k vražde len v tých najkrajnejších prípadoch, Ndrangheta má dlhú, krvavú históriu. Nepriateľa nezabíjajú len preto, aby ho eliminovali, ale aj preto, aby vystrašili každého, kto stojí na jeho strane. Neváhajú vraždiť vždy, keď niekto ohrozuje ich záujmy.

Čo konkrétne vieš o Ndranghete? Kde v Kalábrii pôsobí a čím sa zaoberá?

Ndrangheta pôvodne pôsobila len v niekoľkých mestečkách v provincii Reggio Calabria, na tyrhenskej strane okresu Vibo Valentia a v historickom meste Crotone. Spolu s tým, ako sa mafia presúvala do zahraničia, si Ndrangheta začala vytvárať siete v krajinách ako Nemecko, Belgicko či Austrália, kde žije veľa kalábrijských emigrantov. Je to zločinecká banda, ktorá sa špecializuje na výpalníctvo, predaj drog či finančné podvody. Ovládajú svetový trh s kokaínom, a to tak, že vlastnia spoločnosti, ktoré obchodujú s ovocím, prípadne mramorom, a cez ne potom pašujú samotné drogy. Tie prichádzajú z Južnej Ameriky a väčšinou končia v prístave Port of Gioia Tauro, odkiaľ sa potom prevážajú do ostatných štátov. Okrem toho má Ndrangheta na svedomí aj podvody s eurofondmi a daňovými úradmi.

Ako je to s pôsobením Ndranghety na Slovensku?

Vadalovi rodičia a jeho svokor Diego Roda sa usadili na Slovensku v deväťdesiatych rokoch. Antonino ich nasledoval o niekoľko rokov neskôr, keď sa tu snažil ukryť pred problémami so zákonom v rodnom Taliansku. Na východe v okolí Michaloviec kúpili viacero firiem a začali podnikať. Najprv to bol biznis s nehnuteľnosťami a v poľnohospodárstve, ale časom aj iné aktivity.

Čo vieš o Antoninovi Vadalovi?

Zaujímať som sa o neho začal zhruba v roku 2010. Stretol som sa s ním niekoľkokrát, aj s jeho vtedajšou priateľkou. Žasnem nad tým, ako sa vypracoval, pretože ten človek sa absolútne nevie ovládať. Bol som mu predstavený ako majiteľ vydavateľstva a on chcel hneď odo mňa, aby som mu sfalšoval faktúru na pol milióna eur, aby si ju mohol dať do daňového priznania.

Poznal si Jána Kuciaka osobne?

Áno, stretli sme sa viackrát na novinárskych kongresoch a iných podujatiach.

Prečo bol podľa teba zavraždený?

Muselo to byť kvôli práci, neviem si predstaviť nejaký iný dôvod. Ján musel odhaliť nejaké informácie a niekoho tým ohrozoval a ten niekto sa ho rozhodol zabiť, aby nevyšlo na povrch tajomstvo o jeho špinavom biznise. Podľa mňa si objednávateľ najal nejakých hlúpych Slovákov alebo Čechov a tí vraždu vykonali. Teraz si už naozaj každý na Slovensku musí uvedomiť, že žiadny novinár nepracuje sám, a že vražda novinára vždy upriami svetlo na všetky prípady, na ktorých kedy pracoval. Konkrétne Jánova vražda odkryla priestor na odhalenie mnohých tajomstiev. Vražda novinára je útokom nielen na ľudí ako takých, ale aj na celú spoločnosť, ktorej novinári slúžia ako verejná kontrola moci.

Bála sa podľa teba Ndrangheta, že Kuciak niečo vedel a chystal sa to zverejniť?

Je to možné, ale existujú aj iné možnosti a iní ľudia, ktorí mohli mať záujem na tom Kuciakovi ublížiť. Som si istý, že polícia už zostavila zoznam ľudí, ktorí sa kedy ocitli v centre Kuciakových reportáží.

Myslíš, že sa Kuciakovi podarilo odhaliť prepojenie medzi kalábrijskou mafiou a niektorými členmi slovenskej vlády?

Áno, určite. Plánoval vyjsť von s informáciou o tom, že Mária Trošková bola obchodným partnerom a zároveň milenkou Antonina Vadalu. Ján ale pravdepodobne nevedel, že Vadala mal ešte ďalšiu milenku, s ktorou chodil dvanásť rokov (predtým, než si vzal za ženu Lorenzu Rodovú), a ktorá je expertkou na eurofondy. Pokiaľ mi je známe, táto žena osobne predstavila Vadalu Ficovi (niekedy v období rokov 2008 - 2010), Kaliňákovi a ďalším dôležitým ľuďom zo Smeru.

Myslíš, že vyšetrovanie tejto dvojnásobnej vraždy bude prebiehať transparentne a polícia odhalí páchateľa?

Nie. Mrzí ma to, ale zdieľam sklamanie a rozčarovanie voči polícii a prokuratúre, ktoré pociťujú mnohí Slováci. Autocenzúra či strach vyšetrovateľov podľa mňa narušujú vyšetrovanie na Slovensku viac ako korupcia alebo priame hrozby.