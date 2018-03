Výnimočný článok významného denníka: Mladí Slováci ukázali, že extrémizmu sa dá vzoprieť

NEW YORK/BRATISLAVA - Nestáva sa každý deň, aby rešpektovaný americký denník The New York Times venoval svoj editoriál malej krajine uprostred strednej Európy. Aj tamojší novinári si však dobre všimli, čo sa v našej krajine deje od februárovej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky. V úvodníku vyzdvihli odhodlanosť niekoľkých tisícov občanov, ktorí protestovali "Za slušné Slovensko" a v názve uviedli, že mladí Slováci ukázali, že extrémizmu v Európe sa dá vzdorovať.

"Protesty boli vyvolané minulomesačnými vraždami Jána Kuciaka (27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej (27). Aj keď vraždy zostávajú nevyriešené, polícia uviedla, že s najväčšou pravdepodobnosťou súvisia s Kuciakovým vyšetrovaním vzťahov medzi špičkovými slovenskými politikmi a talianskou organizovanou zločineckou skupinou Ndrangheta," píše sa v piatkovom editoriáli The New York Times.

Podľa denníka sa demonštrácie rýchlo rozrástli do masových protestov proti korupcii a arogancii vlády, ktorú mnohí mladší Slováci vnímajú ako zradenie boja, ktorý viedli ich rodičia proti komunistickej vláde nariadenej Sovietmi. Pod sloganmi ako "Slovensko ide zlým smerom" a "Chceme predčasné voľby", desiatky tisíc ľudí opakovane pochodovali za nepriaznivého počasia, snehu a dažďa v hlavnom meste Bratislava a aj naprieč malou krajinou s 5,4 miliónom obyvateľov.

The New York Times uviedol, že spočiatku sa predseda vlády Robert Fico pokúsil odvrátiť protesty, odvolal niektorých ministrov a napadol liberálneho prezidenta Andreja Kisku za to, že údajne nevysvetlil, prečo sa stretol v septembri minulého roka s americkým investorom Georgeom Sorosom. "Sorosova podpora demokratických procesov v krajinách bývalého sovietskeho impéria z neho urobila hlavný terč podlých konšpiračných teórií, denunciácie a antisemitizmu medzi reakcionárskymi populistami v strednej Európe," tvrdí denník.

Treba však podotknúť, že vtedajší minister kultúry Marek Maďarič za Smer-SD odišiel zo svojho postu na základe svojho rozhodnutia, a to isté deklaroval o čosi neskôr aj minister vnútra Robert Kaliňák.

Denník upozornil, že Ficovo úsilie nemalo želané výsledky, a tak bol nútený odstúpiť. Nemal však žiadnu snahu zakrývať, že má v úmysle zostať skutočnou mocou za vládou, a teda demonštrácie pokračovali.

The New York Times dodal, že organizátori pochodov požadovali opätovné pripojenie sa k západným demokratickým hodnotám a právnemu štátu, ktoré by mali byť Stredoeurópanom bližšie, než populistické táranie Jaroslava Kaczynského alebo Viktora Orbána, hlavných zástancov toho, čo sami nazývajú "neliberálna demokracia".

Masové pochody na obnovu demokracie však podľa denníka nie vždy prinášajú ovocie. Svedčí o tom napríklad farebná revolúcia na Ukrajine, kedy sa len vymenil jeden skorumpovaný režim za iný.

"Moc a rabovanie sú silné pokušenia v mladých demokraciách so slabými inštitúciami a neúplnou znalosťou demokracie. Ale je dobré, aby Ficovci, Kaczynski a Orbánovci vedeli, že na vzostupe je generácia, ktorá odmieta mlčať, keď je zavraždený investigatívny novinár alebo keď bezohľadní politici ničia ich ťažko získané slobody," dodal na záver autor úvodníka.